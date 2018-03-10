Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
пожар в онкодиспансере
Интернет-магазин KDV: вкусно и выгодно
Николай Рассадин в «Эхономике»
Пьеса-кино: Довлатов и его женщины
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Каждый пятый пскович - клиент Альфа-Банка
Телефон прямого эфира 56-73-72
Голосование по месту нахождения. список пунктов
Реплика Донецкого: Тема сисек
Информационные стенды таблички, вывески
ещё Культура 10.03.2018 16:233 Участники экспедиции «Рубежи Отечества» побывали на Псковской земле 12.03.2018 21:120 В Великих Луках объявлен конкурс на присуждение премии имени М.П. Мусоргского 12.03.2018 17:410 В Пскове пройдут киносеансы для инвалидов по зрению и слуху 12.03.2018 17:010 Выставка псковской художницы Ирины Гладун откроется в Великих Луках 30 марта 12.03.2018 16:580 Вышла в свет новая книга Валентины Николаевой «Беззвано-Нивская» 12.03.2018 15:226 Второй маршрут «Карты памяти» разработали юные псковичи в рамках просветительского проекта
Самое популярное 11.03.2018 11:4126 Интерактив: Ждем трагедии? 10.03.2018 14:1016 Катающаяся на горных лыжах псковская пенсионерка покорила соцсети. ВИДЕО 10.03.2018 21:3161 Интерактив: Очередь на эстонской границе 12.03.2018 08:408 Водитель «Лады» врезался в поезд Псков - Москва 12.03.2018 10:0517 Массовая драка произошла в Великих Луках
 
Культура

В Великих Луках объявлен конкурс на присуждение премии имени М.П. Мусоргского

12.03.2018 21:12|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках объявлен конкурс на присуждение премии имени М.П. Мусоргского «За высокие творческие достижения». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, конкурс проводится комитетом культуры администрации города Великие Луки. Выдвижение кандидатуры на соискание премии осуществляют муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства в г. Великие Луки (детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские художественные школы).

Целями учреждения премии являются:

  • поддержка и поощрение талантливых учащихся образовательных организаций;

  • пропаганда и популяризация высоких творческих достижений;

  • стимулирование дальнейшей деятельности лауреатов премии;

  • создание благоприятных условий для новых творческих достижений.

Премии присуждаются по номинациям:

  • музыкальное искусство (оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты народного оркестра, инструменты эстрадного оркестра, фортепиано);

  • изобразительное искусство;

  • вокальное искусство;

  • театральное искусство.

Документы на участие в конкурсе принимаются до 16 марта в комитете по культуре (г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 9/14, т/факс 3-11-54, e-mail: kulture@vluki.reg60.ru).

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
По вашему мнению, решение какой из заявленных в послании Владимира Путина задач должно быть приоритетом для власти?
В опросе приняло участие 1469 человек
Лента новостей
Последние новости
12.03.2018, 21:450 «Ученика года» в Великих Луках выявят 24 марта 12.03.2018, 21:310 Благодаря действиям прокуратуры Пскова легализованы трудовые отношения с тремя работниками индивидуального предпринимателя 12.03.2018, 21:120 В Великих Луках объявлен конкурс на присуждение премии имени М.П. Мусоргского 12.03.2018, 20:573 Два года лишения свободы грозит жительнице Псковского района за присвоение выручки аптеки
12.03.2018, 20:480 Псковичка Александра Хомын стала третьей на первенстве России по дзюдо 12.03.2018, 20:435 На 6 лет может отправиться за решетку менеджер из Пскова, присвоивший 475 тыс рублей 12.03.2018, 20:416 Реплика Донецкого: Москва - дремотная Азия 12.03.2018, 20:372 В Пскове уроженец Таджикистана оштрафован на 15 тыс рублей за попытку дачи взятки инспекторам ДПС
12.03.2018, 20:305 Все новые серии мультфильма о «Простоквашино» посвятят памяти Олега Табакова 12.03.2018, 20:150 Операция «Букет» прошла в Пскове и Великих Луках 12.03.2018, 19:590 На премьеру спектакля «Гуси-лебеди» приглашает Псковский театр кукол маленьких зрителей 12.03.2018, 19:472 В Пскове стартовал конкурс «Ученик года-2018»
12.03.2018, 19:333 Сельхозпредприятия Псковского района увеличили продуктивность дойного стада 12.03.2018, 19:210 Начался прием заявок на участие в конкурсе «Вектор «Детство-2018» 12.03.2018, 19:075 Новостройки Петербурга становятся для псковичей все ближе 12.03.2018, 18:528 С успехом прошла в Псковском драмтеатре премьера спектакля «Отелло»
12.03.2018, 18:400 В Великих Луках продолжают разыскивать пропавшего почти год назад Владимира Уткина 12.03.2018, 18:267 С архивными материалами выставки «Крым и Псковская губерния» ознакомился Александр Котов 12.03.2018, 18:180 Псковская делегация принимает участие во Всероссийском аграрном форуме 12.03.2018, 18:0719 В Пскове таксистку и ее подельников будут судить за разбойное нападение, в результате которого скончалась женщина
12.03.2018, 18:041 Мокрый снег прогнозируют во вторник в Псковской области 12.03.2018, 17:529 В Управлении судебных приставов побывал врио губернатора Псковской области 12.03.2018, 17:410 В Пскове пройдут киносеансы для инвалидов по зрению и слуху 12.03.2018, 17:3222 Около 40 тонн запрещенных к ввозу польских яблок задержали на границе в Псковской области
12.03.2018, 17:263 Александр Козловский возьмет на контроль вопрос с приобретением аппарата МРТ для Детской областной больницы 12.03.2018, 17:120 В Псковском филиале академии началась первоначальная профессиональная подготовка рядового и младшего начальствующего состава учреждений и органов УИС 12.03.2018, 17:110 На кастинг конкурса фитнес-красавиц осталось всего 4 места 12.03.2018, 17:0415 «Дорожную карту» по сохранению Псковской ГРЭС после 2021 года поручил разработать Михаил Ведерников
12.03.2018, 17:010 Выставка псковской художницы Ирины Гладун откроется в Великих Луках 30 марта 12.03.2018, 16:580 Вышла в свет новая книга Валентины Николаевой «Беззвано-Нивская» 12.03.2018, 16:5616 Шесть новых остановочных комплексов установлено в Пскове 12.03.2018, 16:553 Александра Козловского попросили возгласить попечительский совет Юнармейского движения Псковской области
12.03.2018, 16:421 Владимир Васильев стал абсолютным победителем турнира по тяжелой атлетике в Бежаницах 12.03.2018, 16:321 Михаил Ведерников оценил возможности Псковского завода АДС для выпуска высокотехнологичного медоборудования 12.03.2018, 16:2539 Скончался Олег Табаков 12.03.2018, 16:237 Три аварийных дома Пскова пойдут под расселение в марте
12.03.2018, 16:210 В рамках проекта «О дорога X» житель Струг Красных пожаловался на укладку асфальта в снег 12.03.2018, 16:100 44 кг рыбы изъяла рыбоохрана у браконьеров в Псковской области на минувшей неделе 12.03.2018, 16:061 Ряд сотрудников и курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России награждены в честь Дня работника УИС 12.03.2018, 16:050 В Плюсском районе вручен 400-й сертификат на материнский капитал
12.03.2018, 16:045 «Псковэлектрощит» войдет в электротехнический кластер Псковской области 12.03.2018, 16:011 «Третий дивизион» выигрывает ХК «Барсы-2» 12.03.2018, 16:0016 Петр Алексеенко: 18 марта мы выбираем на 6 лет путь развития России 12.03.2018, 15:530 В Пскове задержан молодой человек, похитивший из магазина продукты питания
12.03.2018, 15:454 В Опочке прошла молодежная акция «Вместе идем на выборы» 12.03.2018, 15:2620 Путин внес в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности до 12 лет за «откаты» при госзакупках 12.03.2018, 15:226 Второй маршрут «Карты памяти» разработали юные псковичи в рамках просветительского проекта 12.03.2018, 15:193 Партию срезов цветов и бутонов не пустили в Псковскую область
12.03.2018, 15:047 ТОП-3 женских сапог от фабрики Nordman на снегокашу 12.03.2018, 14:583 Любовь Толкалина сыграет Маргариту в легендарном спектакле на сцене Дома офицеров в Пскове 12.03.2018, 14:531 Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области идет на спад - главный санитарный врач 12.03.2018, 14:520 Сотрудники УИС 12 марта отмечают свой профессиональный праздник
12.03.2018, 14:5211 Песков оправдался перед Путиным за «пургу» 12.03.2018, 14:463 «Навстречу урнам» с Дмитрием Шаховым. ВИДЕО 12.03.2018, 14:433 Диагноз корь у одноклассника заболевшего в Пскове ребенка не подтвердился 12.03.2018, 14:370 Православной литературе на языках народов мира посвятят очередную выставку в областной библиотеке
12.03.2018, 14:3539 Дмитрий Шахов: Бойкотирование президентских выборов - неконструктивный путь 12.03.2018, 14:299 Наталья Плявинская: На основании опроса порховичей будет принято окончательное решение о внесении изменений в территориальную схему обращения с отходами 12.03.2018, 14:273 Пресс-конференция «Горжусь своим домом, своим двором» состоится в общественном пресс-центре ПЛН 12.03.2018, 14:125 Псковская область войдет в состав «Императорского маршрута»
12.03.2018, 14:042 Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже бутылки водки с прилавка псковского магазина 12.03.2018, 13:543 Областная библиотека приглашает на выставку, посвященную истории российской государственности 12.03.2018, 13:441 192 случая искажения криминальной статистики удалось предотвратить прокуратуре Стругокрасненского района в 2017 году 12.03.2018, 13:3938 Студент ПсковГУ: На выборы президента нужно идти, что показать свою позицию
12.03.2018, 13:362 Не все избирательные участки Пскова и Великих Лук приспособлены для голосования маломобильных групп избирателей - Дмитрий Шахов 12.03.2018, 13:291 «Псковмясопром» стал обладателем Кубка Пскова по мини-футболу 12.03.2018, 13:214 Псковский облсовпроф присоединится к опросу порховичей по «мусорному вопросу» 12.03.2018, 13:130 На пересечении улиц Леона Поземского и Алмазной в Пскове не работает светофор
12.03.2018, 13:1217 Региональная акция «Вместе идем на выборы» завершится 16 марта на набережной реки Псковы 12.03.2018, 13:020 Ноутбуки подарила ассоциация «Псковский лес» образовательным учреждениям Псковщины, принявшим участие в конкурсе патриотического рисунка 12.03.2018, 13:022 Начинается видеотрансляция программы «Навстречу урнам» с Дмитрием Шаховым 12.03.2018, 12:5016 Крестный ход отправится из Пскова в Екатеринбург в память о семье Николая II
12.03.2018, 12:3556 Псковичам предлагают сделать селфи на выборах 18 марта и выиграть ноутбук 12.03.2018, 12:301 Выставка архивных документов «Общая история: Крым и Псковская губерния» откроется в Псковской области 12.03.2018, 12:233 Более 5,2 тысяч жителей Псковской области 18 марта будут голосовать впервые 12.03.2018, 12:220 Праздничным концертом поздравил колледж искусств жителей села Велье с Международным женским днем
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru