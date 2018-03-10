Культура

В Великих Луках объявлен конкурс на присуждение премии имени М.П. Мусоргского

В Великих Луках объявлен конкурс на присуждение премии имени М.П. Мусоргского «За высокие творческие достижения». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, конкурс проводится комитетом культуры администрации города Великие Луки. Выдвижение кандидатуры на соискание премии осуществляют муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства в г. Великие Луки (детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские художественные школы).

Целями учреждения премии являются:

поддержка и поощрение талантливых учащихся образовательных организаций;

пропаганда и популяризация высоких творческих достижений;

стимулирование дальнейшей деятельности лауреатов премии;

создание благоприятных условий для новых творческих достижений.

Премии присуждаются по номинациям:

музыкальное искусство (оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты народного оркестра, инструменты эстрадного оркестра, фортепиано);

изобразительное искусство;

вокальное искусство;

театральное искусство.

Документы на участие в конкурсе принимаются до 16 марта в комитете по культуре (г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 9/14, т/факс 3-11-54, e-mail: kulture@vluki.reg60.ru).