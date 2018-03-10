Культура

В Великих Луках пройдут Громкие семейные чтения

Великолукская центральная городская библиотека им. М.И. Семевского приглашает принять участие в Громких семейных чтениях книги Почетного гражданина города Великие Луки Андрея Лопырева «Город моего детства», которые состоятся в рамках проекта «Город читает вслух». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ЦГБ им. Семевского.

Считаете ли вы город Великие Луки городом своего детства? А Андрей Лопырев считал, несмотря на то, что родился в Санкт-Петербурге. Детские годы провел в Великих Луках. Летом 1909 года семья переехала в город Великие Луки. Осенью 1917 года он поступил в Великолукское реальное училище, затем учился в единой трудовой школе первой ступени № 15. Окончил институт в Москве. Всю жизнь, до выхода на пенсию работал в Ленинграде в оборонной промышленности конструктором авиационных приборов. Награжден орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Знак Почета. После выхода на пенсию в 1975 году стал заниматься краеведением, в частности историей города Великие Луки. Среди великолучан Лопырев заслужил известность как добросовестный, внимательный исследователь документальных источников прошлого Великих Лук, особенно конца XIX - начала XX веков. Активно сотрудничал с архивом, переписывался с учителями Великих Лук, щедро делился своими знаниями и помогал великолукским краеведам.

Десять лет он работал над книгой «Город моего детства», которая увидела свет в 1985 году. Книга ведет читателя по Великим Лукам начала XX века - по городу, безвозвратно ушедшему в прошлое, оставшемуся только на фотографиях. Лопырев никогда не забывал Великих Лук, и все свое богатое творческое наследие передал в дар городу, а город, в свою очередь, назвал его своим Почетным гражданином.

24 декабря 2018 года Андрею Лопыреву исполнится 110 лет. В память о человеке высокой интеллигентности, широкой эрудиции, с удивительным характером, обладающим неповторимым чувством юмора, и к 205-летию со дня образования публичной библиотеки в Великих Луках Центральная городская библиотека им. М.И. Семевского организует Громкие семейные чтения книги А.П. Лопырева «Город моего детства», которые пройдут в конференц-зале библиотеки 31 марта в 12.00.

Участниками чтений станут 25 семей, неравнодушных к книге и истории своего города. Традиции укрепляют семью, а чтение вслух – прекрасная традиция, которой нужно следовать. Повзрослев, ваши дети будут вспоминать, как вы читали им, и будут читать своим детям.