Культура

Юная великолучанка вышла в финал Всероссийского открытого художественного конкурса

Учащаяся художественного отделения Центра эстетического воспитания Великих Лук Арина Година победила в отборочном конкурсе и прошла на финальный тур Всероссийского открытого художественного конкурса «Юный художник России-2018» (г. Москва), сообщает городской комитет культуры.

На предварительный отбор конкурса было прислано более 3200 заявок из 400 населенных пунктов от Сахалина до Калининграда. В отборочном туре победило 81 юных художников со всех концов России - это мальчики и девочки в возрасте от 9 до 18 лет. Победители отборочного тура в течение пяти дней - с 25 по 30 марта, смогут раскрыть свои таланты под руководством преподавателей художников лицея МАХЛ РАХ. Открытие выставки участников финального тура состоится 27 марта. Оценивать работы будет авторитетное жюри, в состав которого войдут: президент Российской академии художеств, народный художник Зураб Церетели, народный художник РФ Александр Рукавишников, вице-президент Российской академии художеств Анатолий Любавин, народный художник РФ Евгений Максимов, народный художник Иван Лубенников, заслуженный художник РФ Дмитрий Тугаринов.

Торжественная церемония закрытия Всероссийского открытого художественного конкурса «Юный художник России -2018» состоится 30 марта с участием членов жюри. Победителей конкурса ожидают долгожданные дипломы, денежные премии, ценные подарки. У великолучанки есть все шансы быть в числе лидеров.