Культура

Международный вокально-чтецкий конкурс-практикум «Голос и речь» состоится в Великих Луках

Международный вокально-чтецкий конкурс-практикум «Голос и речь» пройдет в Великих Луках. Всероссийский конкурс пройдет в городе на Ловати с 27 по 30 марта на базе музыкальной школы №1.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, организатором состязания уже в четвертый раз выступает Российская академии голоса (г. Москва). С 2017 года конкурс входит в ассоциацию музыкальных конкурсов страны. В состав жюри войдут высококвалифицированные специалисты: председатель жюри, кандидат медицинских наук, доцент кафедры академического пения и оперной подготовки Краснодарского государственного института культуры, президент Российской общественной академии голоса Лев Рудин, завотделом эстрадного пения Московского Губернского колледжа искусств Семен Лиманов и заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской республики, профессор кафедры сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина Мария Оссовская .

Конкурс пройдет в пяти номинациях:

- академическое сольное пение,

- эстрадное сольное пение,

- народное сольное пение,

- вокальные ансамбли,

- художественное чтение.

Как пояснили в комитете по культуре, в этом году возраст конкурсантов начинается от 3-х лет. В рамках конкурса пройдут курсы повышения квалификации для педагогов, а также семинары-лекции, мастер-классы, интерактивные занятия, которые смогут посетить все желающие.

29 марта в 17.00 в концертном зале музыкальной школы состоится гала-концерт и награждение победителей конкурса.