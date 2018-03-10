Культура

Лекция-концерт «Эдвард Григ: музыка и море» состоится Псковском колледже искусств 15 марта

Лекция-концерт «Эдвард Григ: музыка и море» аспиранта Российской академии музыки им. Гнесиных Александра Тавризяна состоится 15 марта в малом концертном зале музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Эдварда Грига иногда сравнивают с Моцартом по популярности и значению его музыки. Его музыку знают и слышали даже те, кто совсем не подозревал об этом: в фильмах и анимации, рекламах и кофейнях, концертах классики и рок-обработках.

Что стоит за музыкой Грига: какие истории, какие нордические пейзажи, какие скандинавские легенды? Чему можно научиться в наше время у великого норвежского композитора и его народа? Может ли быть в музыке жанр пейзажа, и что может пейзаж в музыке открыть нам о мире и о нас? В лекции прозвучит музыка в записи и в живом исполнении лектора.

Лектор Александр Тавризян в 2007 году окончил отделение теории музыки Музыкального Колледжа им. Гнесиных. В 2008-2013 годы обучался в Российской академии музыки им. Гнесиных по специальности музыкальная звукорежиссура. С 2014 года - аспирант кафедры аналитического музыкознания РАМ им. Гнесиных (класс Т. В. Цареградской).

В 2009-2015 гг. работал по специальности звукорежиссура на телевидении (ВГТРК «Культура»), в студии и концертном зале. Автор музыки к документальному фильму А. Вахрушева «Книга моря» (2016).

С 2013 года преподаватель дисциплины «Музыка ХХ века», с 2015 года преподает дисциплину «Элементарное музицирование» в прогимназии «Хорошкола» по социо-игровой методике А. П. Ершовой и В. М. Букатова.

В настоящее время работает над диссертацией по теме «Техника и технология в киномузыке Томаса Ньюмана». В сферу научных интересов А. Тавризяна входят теория и история музыки XX-XXI вв., киномузыка, композиция, педагогика, музыкальная звукорежиссура.

Александр участвует в организации и проведении неформальных просветительских открытых лекций о музыке и современном искусстве и культуре, к которым и относится данная лекция.

Начало концерта в 14.00.

Адрес музыкального отделения колледжа искусств: ул. Воеводы Шуйского, 2.

Вход на концерт свободный.