Культура

Людмила Чурсина и Евгений Князев выступят в Великих Луках

3 апреля в 18.00 на сцене драмтеатра в Великих Луках состоится показ спектакля режиссера Павла Тихомирова «Супруги Каренины» по инсценировке Розы Сирота романа «Анна Каренина» Льва Толстого.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, роль Анны исполнит уроженка города на Ловати Людмила Чурсина, актриса Театра имени Е. Б. Вахтангова и театра имени Пушкина, сыгравшая множество ролей в российском кино и театре. А роль Алексея Александровича Каренина исполнит Евгений Князев, российский актер Театра имени Е. Б. Вахтангова, кино и телевидения, театральный педагог, ректор Театрального института им. Б. Щукина.

Спектакль «Супруги Каренины» дает потрясающую возможность посмотреть на семью Карениных как бы изнутри, увидеть ее и его правду, обиды и радости, порывы любви и полное равнодушие, гордость, стремление, взлеты и падения.

Билеты великолучане и гости города могут приобрести в кассах театра. Справки по телефону 3-72-36.