Культура

Музыканты Большого театра сегодня совершат «Музыкальное путешествие» в Палкино

Солисты Государственного Академического Большого театра совершат «Музыкальное путешествие» в Палкино. Сегодня, 14 марта, они дадут концерт в Палкинском районном центре досуга. Начало в 18.00.

«Музыканты Большого театра нашли маленький кусочек своего драгоценного времени, чтобы снова порадовать палкинцев чудесной музыкой. В этот раз они приедут не одни, а со своими коллегами из Псковской областной филармонии», - сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

В концертной программе примут участие солисты Большого театра Николай Попов (флейта), Андрей Рудометкин (фагот) и Сергей Петров (кларнет) и струнный квинтет «Хорошее настроение» артистов Псковской областной филармонии. Гости также дадут совместный концерт с детьми из Палкинской школы искусств. «Ребята уже давно ждут именитых гостей, репетируют свои партии, волнуются, но все обязательно пройдет хорошо», - заключили организаторы.