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Культура

Псковского краеведа Михаила Медникова будут чествовать в Историко-краеведческой библиотеке 15 марта

14.03.2018 14:52|ПсковКомментариев: 0

15 марта в 17.00 в читальном зале псковской Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева пройдет вечер, посвященный 85-летию со дня рождения псковского краеведа Михаила Медникова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, о его жизненном пути расскажет мультимедийная презентация «Призвание – краевед». Прозвучат официальные поздравления от руководства области, города, различных учреждений, общественных организаций, краеведов, друзей, а также музыкальные поздравления. Книжно-иллюстративная выставка «Исследователь псковской старины М.М. Медников» познакомит с трудами краеведа.

Напоминаем, что Михаил Медников родился 14 марта 1933 года в Пскове. Детские годы пришлись на Великую Отечественную войну, на период оккупации города. Михаил Медников с матерью был насильно вывезен в Литву в город Алитус, где они находились в концлагере. В 1944 году после освобождения белорусскими партизанами и Красной Армией был долгий путь в Псков.

В 1952 году окончил с серебряной медалью 47-ю школу. После успешного прохождения собеседования был зачислен курсантом в училище имени Ф.Э. Дзержинского, которое по субъективным причинам не смог закончить, и попал на службу в Морфлот. После сдачи экзаменов на офицера запаса и демобилизации в 1956 году Медников поступил в Ленинградский политехнический институт.

Затем более 30 лет проработал начальником лаборатории в одном из НИИ Ленинграда. Любовь к литературе и истории привела инженера-металлурга в клуб книголюбов «Молодой Ленинград». Четверть века Михаил Медников был его председателем. Познакомился с О. Берггольц, В. Шефнером, М. Дудиным, А. Штейном, В. Азаровым. Активно участвовал в создании псковского землячества в Санкт-Петербурге. Еще учась в школе, он интересовался историей родного города, часто бывал в музее, библиотеке, принимал участие в раскопках в Кремле, проводимых Сусанной Таракановой, занимался в изостудии под руководством Ларионова и Рехенмахера.

Все годы Михаил Медников не раз приезжал в родной Псков, собирал о своем городе книги, открытки. В июле 1997 года М.М. Медников провел культурную акцию под условным названием «Я вернулся в свой город». В День города он передал в дар музею-заповеднику тома 100 уникальных изданий по истории Пскова XVIII - XX веков. Эта библиотека заняла достойное место в отделе рукописных и редких книг (древлехранилище) Псковского музея-заповедника. Он подарил Пскову еще одну библиотеку - книги, изданные в блокадном Ленинграде.

Вернувшись в родной город, Михаил Медников щедро делится своими знаниями с псковичами. Благодаря усилиям общественности, в том числе и Михаила Медникова, городской библиотеке историко-краеведческого профиля № 2 в 1996 году присваивают имя известного псковского краеведа XIX века Ивана Ивановича Василева. В псковских газетах и журналах часто появляются статьи Медникова. Его часто можно было увидеть телепередаче «Псковские тайны», услышать в записи по радио в передачах «Прогулки по Пскову». Много времени он отдавал детям, занимаясь с ними краеведением. Осенью 1999 года в нашем городе был создан Клуб краеведов. Его первым председателем стал Михаил Медников.

Клуб продолжил добрые традиции Псковской археологической комиссии, Псковского Археологического общества. Участвовал в издании сборника «Псков - город воинской славы» 2009 года издания. Не раз публиковался.

За многолетний труд добросовестный труд Михаил Медников награжден медалями, особенно он дорожит медалью «За заслуги перед Псковом».

Чествование юбиляра состоится по адресу: г. Псков, Октябрьский проспект, 19-а, читальный зал. Телефон для справок 66-43-24.

Теги: #краеведение
Источник: Псковская Лента Новостей
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