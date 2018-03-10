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Культура

Полотна художников, посвященные воссоединению Крыма с Россией, представлены в художественном салоне Великих Лук

14.03.2018 15:33|ПсковКомментариев: 2

В Художественном салоне Великих Лук открылась выставка «Мой взгляд искусством очарован», посвященная воссоединению Крыма с Россией.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в экспозиции представлены более 40 полотен известных великолукских художников. Центральное место занимают работы, посвященные полуострову Крым. На них изображены знаменитые исторические места, морские пейзажи и природа Крыма.

Выставка будет работать до 31 мая включительно.

Напомним, Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, который власти полуострова провели 16 марта 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Теги: #великие луки #РФ #Крым
Источник: Псковская Лента Новостей
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