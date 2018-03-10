Культура

Поэт Амарсана Улзытуев «поупражняется в прекрасном» с псковскими студентами

20 марта - в преддверии Всемирного дня поэзии - в Центральной городской библиотеке Пскова пройдет программа «Упражнение в прекрасном» с участием студентов Колледжа ПсковГУ и российского поэта и лауреата многочисленных литературных премий Амарсаны Улзытуева.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, поэт прочитает 16 главных в его творчестве стихотворений и представит свою книгу стихов с начальными рифмами «Анафоры», которая является отличным образцом плодотворного взаимодействия несхожих культур – русской и бурятской.

Обладая уникальной манерой чтения своих стихов, насыщенных веселой энергией, словно песня шамана, Амарсана Улзытуев даст студентам Колледжа несколько полезных упражнений и советов о том, как читать стихи, и это станет своеобразным мастер-классом для студентов перед конкурсом чтецов в Колледже ПсковГУ, который пройдет 21 марта. Молодежь в свою очередь покажет поэту свои «упражнения в прекрасном», прочитав произведения разных поэтов.

«Поэт не тот, кто пишет стихи, а тот, кто их читает», - любит говорить Амарсана, поэт, живущий между Улан-Удэ, Москвой и Вальдмюнхеном (Бавария), считающий себя потомком Чингисхана и пишущий прекрасные книги, живые и своеобычные о Богах, о Духах, о предках, о Вселенных и Бездне Хаоса.

Амарсана Улзытуев - участник Международного Хлебниковского фестиваля «Ладомир 2012», Фестиваля поэзии «Благодать большого снега» в Якутии (2013),Биеннале поэтов в Москве (2014), программы Всемирного дня поэзии ЮНЕСКО в Москве (2014), Фестиваля поэзии на Байкале (2014), Красноярского литературного фестиваля «Куб 2014», а также участник Босфорского форума современной поэзии в 2015 году.

Стихи Амарсаны Улзытуева переведены на азербайджанский, английский, бурятский, латышский, монгольский, украинский языки и опубликованы в журналах: «World Literature Today» / «Мировая Литература Сегодня» (Нью-Йорк, США), Words Without Borders / "Cлова без границ" (Нью-Йорк, США), "PLUM" (США), "Atlanta Review (США), «Asymptote» (Лондон, Великобритания) и др."Punctum" (Латвия), «ШО» (Украина), «Ундэсний уран зохиол» (Монголия).

С Псковом Амарсану связывает дружба с редактором альманаха «Псковский литературно-художественный журнал» - Ильёй Сёминым, по приглашению которого он посетил Псков в 2015 году, был очарован древностями, написал несколько стихотворений о Пскове и подарил библиотекам свои книги. Книга «Анафоры», которую поэт представит студентам вышла в издательстве ОГИ, где напечататься довольно сложно, издательство тщательно отбирает авторов и издаёт книги поэтов «высокого рейтинга». «Анафора не самоцель, а один из способов вернуть слову его утраченный «исполинский смысл», - говорит Амарсана Улзытуев.

Начало скайп-встречи - в 15.00.