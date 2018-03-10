Культура

Пассажиры и провожающие во Внуково могут наметить маршрут в весеннее Михайловское

В Международном аэропорту Внуково открылась фотовыставка «Путешествуйте дома. Весна», на которой Псковскую область, входящую в федеральный туристический маршрут «Серебряное ожерелье России», представляет Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе аэропорта, на крупноформатных снимках путешественники - посетители экспозиции смогут также увидеть красоты и достопримечательности Санкт-Петербурга, Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Мурманской, Свердловской, Тверской и Тульской, областей, Краснодарского края, Удмуртии, Кабардино-Балкарии и Республики Карелия.

Выставка подготовлена совместно с порталом Trip2rus.ru - «Путешествуйте дома» и свободна для посещения для всех желающих.

Экспозиция «…призвана напомнить, насколько огромна наша страна, какая богатая у нее история, - убеждены организаторы выставки. - Каждая фотография - это не просто изображение места, это - рассказ о культурных особенностях региона, его традициях, великих людях, живших в нем. Для иностранных гостей выставка станет своеобразным путеводителем по России, и каждый посетитель сможет составить свой собственный маршрут для путешествия по стране».

Планируется, что выставка «Путешествуйте дома. Весна» будет работать во Внуково до 20 апреля.

Фото с сайта Museum-nev.ru.