Культура

«Четыре цвета времени» можно будет увидеть в «Михайловском» в день рождения музея

В день рождения Государственного Пушкинского Заповедника, в субботу, 17 марта, в музейном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) откроют фотовыставку «Четыре цвета времени». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, автор представленных на ней работ - Алексей Лазарев, фотохудожник, заведующий лабораторией медиа-дизайна Московской художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова.

Алексей Лазарев. Усадьба «Михайловское». Первые заморозки (2012)

В музее уточнили, что жители Святогорья и постоянные гости «Михайловского» уже могли познакомиться с творчеством фотохудожника, испытавшего на себе непреодолимое притяжение псковских пушкинских мест и не раз приезжавшего сюда после первого визита в 2000 году. В июле 2013 года 20 художественных снимков Алексея Лазарева в «Михайловском» экспонировали в рамках проекта «Личный взгляд». А экспозиция, которую откроют в музее 17 марта, впервые была показана зрителям в декабре прошлого года в Москве, в медиацентре «Российской газеты» и получила весьма и весьма благожелательную прессу.

Планируется, что выставка «Пушкинские Горы: четыре цвета времени» будет работать в «Михайловском» в течение трех месяцев, до 17 июня. Ее открытие запланировано на 12.00.

Напомним, что вечером (в 18.00) того же праздничного дня, 17 марта, в музее даст концерт Народный артист России Олег Погудин. Его выступление - презентация новой программы «Трагический тенор эпохи» - также приурочено к годовщине создания Госзаповедника «Пушкинский уголок» в марте 1922 года.