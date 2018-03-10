Культура

В Пскове подведены итоги конкурса детских талантов и мастерства «Проба перышка»

Конкурс детских талантов и мастерства «Проба перышка», объявленный к Всероссийской Неделе детской и юношеской книги Централизованной библиотечной системой Пскова завершен.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, проявить свой талант и мастерство детям предлагалось в двух номинациях: «Литературная» - написать рассказ, используя героев книги Вероники Ткачевой «Перышко на счастье; «Иллюстрация» - нарисовать иллюстрацию к любому из рассказов из книги «Перышко на счастье», или сделать иллюстрацию к своему конкурсному рассказу.

Организаторами конкурса выступили библиотеки города Пскова, Автономная некоммерческая организация реализации культурных проектов, содействия развитию детского творчества и поддержки талантливых детей «Ступени радости» (Москва) и писатель Вероника Ткачева (Москва).

В конкурсе приняли участие 136 детей в возрасте от 7 до 12 лет. В «Литературной» номинации на конкурс поступило 50 рассказов, сказок, стихотворений, в номинации «Иллюстрация» - более 100 рисунков. Некоторые участники представили по несколько рисунков и участвовали в сразу в обеих номинациях.

В номинации «Иллюстрация» победителями стали:

В возрастной группе 7-9 лет:

1 место: Мария Романова

2 место: Алена Николаева

3 место: Даниил Шапошников

В возрастной группе 10-12 лет победили:

1 место: Анастасия Галямина

2 место: Дарья Мелешкина

3 место: София Масальская

Видео с работами всех участников: https://vk.com/video-12518403_456239174

В номинации «Литературная»

Безусловный лидер и обладатель Гран-при - Доморад Ксения

В возрастной группе 7-9 лет:

1-е место: Мария Кособукина

2-е место: Юрий Николаев

3-е место: Владислав Буров

Спецпризы:

«Самый динамичный рассказ» - Иван Баженов

«Оригинальный подход» - Анна Владимирова

«Сказочный сюжет» - Александра Бондаренко

«За доброту и мудрость рассказа» - Марина Костюшко

В возрастной группе 10-12 лет:

1-е место: София Янис

2-е место: Мария Иванова и Кира Иванова

3-е место: Наталья Крюкова и Анастасия Мохова

«Получила настоящее удовольствие от конкурса! Хочу отметить и высочайший уровень организации, и замечательные работы детей. Выбирать было очень трудно. Особенно в литературной номинации, пришлось и места делить, и спецпризы учреждать и даже гран-при объявлять. Вместо 6-ти призовых мест получилось ровно в 2 раза больше», - отметила Вероника Ткачева.

21 марта в 10.30 в Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20) пройдет читательская конференция «Перышко на счастье». На ней будут подведены итоги конкурса и состоится награждение. Вручит награды победителям Вероника Ткачева - писатель, автор и руководитель музыкального детского благотворительного проекта «Острова детства» и «Книжное добро», президент некоммерческой организации «Ступени радости».

С 21 марта по 2 апреля в библиотеках города пройдут мероприятия Недели детской и юношеской книги: встречи с писателями, презентации книг, читательские конференции, краеведческие чтения, мастер-классы, выставки, виртуальные путешествия. Гостями детских праздников станут писатели: Вероника Ткачева (г. Москва), Олег Жданов (г. Москва), Тимур Максютов (г. Санкт-Петербург), Андрей Корольков (г. Москва).

С полной программой мероприятий Недели детской и юношеской книги можно ознакомиться на официальном сайте Централизованной библиотечной системы г. Пскова: http://bibliopskov.ru/ndk2018.htm

Справки и информация по телефону: 56-16-30.