Культура

В Пскове подвели итоги муниципального этапа международного конкурса юных чтецов «Живая классика»

В Пскове в Доме детского творчества состоялся муниципальный этап международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», он проводится с целью повышения интереса к чтению и расширения читательского кругозора у детей и подростков, знакомства школьников с произведениями русской и зарубежной литературы XVIII - XX вв., которые не входят в школьную программу.

Итоги конкурса подводились по трем возрастным категориям: младшая группа (4-6 классы), средняя (7-8 классы) и старшая (9-11 классы). По мнению членов жюри из Управления образования администрации Пскова, участники продемонстрировали высокое исполнительское мастерство, им удавалось проникнуть в образную систему и смысловую структуру текста, передать смысловое значение произведений.

Победителями и призерами конкурса стали учащиеся девяти общеобразовательных учреждений города. На региональном этапе конкурса Псков будут представлять семиклассница средней школы № 2 Анастасия Фролова и ученик 10-го класса средней школы № 23 Григорий Васильев.