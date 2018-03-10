Культура

Фестиваль детского чтения «Литературная волна» пройдет в Великих Луках

В Великих Луках пройдет фестиваль детского чтения «Литературная волна». Девиз фестиваля - «Будь на волне - читай!». В рамках фестиваля мероприятия пройдут во всех библиотеках МБУК «ЦГБ им. М.И.Семевского» с 21 марта по 2 апреля. Планируется, что их посетят читатели, начиная с дошкольного возраста по 9 класс включительно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Так, 21 марта в 12.00 в концертном зале музыкальной школы им. М.П.Мусоргского состоится открытие Недели детской книги. Организатор - городская детская библиотека им. А.П.Гайдара. На книжный праздник придут читатели центрального микрорайона города, а также участники конкурса детского творчества «От книги к творчеству» из разных школ города. Концертную программу, в которой примут участие юные артисты образцового художественного коллектива театр детской песни «Летний дождь», дополнят развлекательной программой аниматоры детского центра «Буратино», а также активные читатели - чтецы и артисты. Закончится праздник проведением флешмоба «Будь на волне - читай!» и награждением победителей конкурса.

21 марта во Всемирный день поэзии в ГДБ им. А.П.Гайдара стартует поэтическая акция «Возьмите в спутницы поэзию», для читателей младшего школьного возраста будет оформлена выставка - юбилей «Стихи читают дети» (детские поэты - юбиляры 2018 г.) и проведен час поэзии «Весна! Весна! И все ей рады», а для читателей 6 - 9 кл. - выставка - вдохновение «На волне поэзии».

Также для читателей библиотеки Гайдара в дни Недели будет предложен обзор новинок детской литературы «Все новое, все интересное». Для малышей - дошкольников в библиотеке будет организован День весёлых книжных затей.

22 марта в 11.30 детское отделение библиотеки-филиала № 2 (ул. Ботвина, д. 13) приглашает на литературную дискуссию «Я хочу навеки быть человеком!» по повести В. Медведева «Баранкин, будь человеком!» (к 95-летию со дня рождения писателя В. Медведева).

26 марта в 11.00 детское отделение библиотеки - филиала № 1 (ул. Ставского, д.15) приглашает на праздничную программу «Необъятен и велик мир волшебный детских книг».

С 26 по 30 марта детская библиотека-филиал №4 (пр. Гагарина, д.85) приглашает детских читателей посетить мероприятия из цикла «Веселые приключения в стране Чтения».

27 марта в 12.00 детское отделение библиотеки-филиала № 2 (ул. Ботвина, д. 13) проводит Праздник верных читателей «Книжная страна друзей».

Библиотека-филиал №3 (Гражданская, д. 24) для читателей подготовит тематические выставки, среди них: выставка-знакомство «Юбилей на книжной полке» (Книги-юбиляры 2018 года); говорящая выставка «Сказочные истории в рифмах поэтов»; выставка - путешествие «В стране фантазий и проказ, и озорных затей»; а также литературный праздник «Листаем страницы любимых книг».

Закрытие Недели детской книги состоится 2 апреля в 15.00 в конференц-зале ЦГБ им. М.И.Семевского. В Международный день детской книги, в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена читатели младшего школьного возраста примут участие в квест-путешествии по сказкам Андерсена.

В дни фестиваля будут проходить литературные выборы, читателям будет предложено проголосовать за любимого детского литературного героя.