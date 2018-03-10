Культура

На марафон творчества приглашает псковичей 18 марта колледж искусств

Марафон творчества «Я люблю тебя, Россия» пройдет в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 18 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, около 300 молодых танцоров и чтецов представят жителям города большую танцевально-поэтическую программу.

В концерте примут участие студенты специальности «Социально-культурная деятельность» колледжа искусств, творческое объединение «Дебют», учащиеся хореографического отделения Детской школы искусств Пскова, участники и выпускники хореографического ансамбля «Современный балет» Детской музыкальной школы №2 им. М. П. Мусорского г. Пскова.

Марафон творчества будет проходить на сцене концертного зала отделения культуры колледжа (Набат, 5) с 11 до 16 часов.

Вход свободный.