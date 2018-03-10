Культура

Фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» приглашает окунуться в атмосферу народных традиций

С 19 по 21 марта на базе отдыха «Пушкиногорье» в поселке Пушкинские Горы Дом детства и юношества «Радуга» проводит областной фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины». Фестиваль проходит ежегодно. Целью фольклорного фестиваля является совершенствование форм детского и юношеского творчества, направленного на освоение, сохранение и развитие традиций народной культуры в современных условиях.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Радуге», в составе жюри ведущие специалисты в области традиционной народной культуры, которым предстоит определить лучших среди фольклорных коллективов, а также определить победителей в номинациях «Лучший вокалист», «Лучший сказитель», Лучший исследователь», «Лучший танцор», «Лучший инструменталист».

Возглавит работу жюри Евгения Редькова, доцент кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения.

В этом фестивале примут участие фольклорные ансамбли: «Виноградный лужок», «Гусельки», «Ленова», «Скоморошина» из г. Пскова; «Куделечка» пос. Красногородск; «Заряница» г. Великие Луки; «Вешница» пос. Дедовичи; «Глубочане» Опочецкого района; семейный фольклорный ансамбль «Поозерье» пос. Пушкинские Горы.

В программе фестиваля: фрагменты из обрядовых действий, долгие песни, местные деревенские пляски, бытовые танцы, народные игры, мастер-класс по обучению игры на гуслях, лекция о народном традиционном костюме, консультационные часы по работе с детскими фольклорными ансамблями и певческой постановке голоса и т.п.

Фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» - это открытое мероприятие, куда может прийти любой желающий, чтобы окунуться в атмосферу народных традиций, обрядов и гуляний.