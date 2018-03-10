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Культура

В Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева состоится вечер поэзии с Татьяной Никольской

16.03.2018 16:27|ПсковКомментариев: 0

23 марта в 18.00 в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева состоится вечер поэзии «Ничего не бывает потом» с писателем Татьяной Никольской (г. Санкт-Петербург).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, Татьяна Никольская - кандидат исторических наук, старший преподаватель Санкт-Петербургского Христианского университета, с 2017 года - член Союза писателей России.

Её проза, стихи и исторические статьи публиковались в журналах «Нева», «Звезда», «Север», «Чело», «Журналист» и других периодических изданиях и сборниках.

Автор книг «Русский протестантизм и государственная власть в 1905 - 1991 годах» (2009), «Дмитрий Балашов: Россия, до востребования...» (в соавторстве с И. Катченковой; 2011), «Кровь без почвы» (2013).

Во время вечера поэзии состоится презентация книги поэтессы Ларисы Никольской «Первый снег - последний снег» (2017), изданная её дочерями Татьяной и Евгенией.

Поэтесса Лариса Никольская (1935-1992) относится к литературному поколению «тихих лириков» 1960-1908-х гг.

По профессии журналист, она никогда не ставила целью издавать всё написанное, не стремилась к литературной карьере, хотя и была членом Союза писателей СССР.

При жизни автора вышло всего три поэтических сборника, которые очень быстро нашли своих читателей, а также её стихи публиковались в газетах, литературных журналах и альманахах. Светлые, искренние, написанные прекрасным литературным языком стихи Л. А. Никольской интересны читателям и сейчас: их цитируют в Интернете, к ним подбирают музыку, появилось и несколько публикаций в литературных сборниках.

В книге «Первый снег – последний снег» собраны лучшие опубликованные при её жизни и неопубликованные стихи, а также рассказы и воспоминания о поэтессе.

Вход свободный.

Справки по телефону: (8112) 57-16-15.

Теги: #библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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