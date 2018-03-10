Культура

Концертная программа «Твой голос важен для России» пройдет в населенных пунктах Дновского района 18 марта

Массовые мероприятия, приуроченные ко Дню воссоединения Крыма с Россией и выборам президента, пройдут 18 марта в Дновском районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, в воскресенье в 12.00 в Дновском железнодорожном техникуме пройдет акция, посвященная продвижению ВФСК ГТО «Подтянись к движению». В сельских клубах района в этот день пройдет концертная программа «Твой голос важен для России». В Моринском СДК она начнется в 12.00, в Искровском - в 14.00, в РКЦ - в 15.00.

Под таким названием концерт также пройдет в Дновском железнодорожном техникуме, начало в 14.00.

Кроме того, в полдень в Дновской гимназии пройдет концертная программа «Моя Россия».