Культура

Заключительный гала-концерт фестиваля «Мы из будущего» состоится в Бежаницах 23 марта

23 марта в 17.00 в Бежаницком районном центре культуры (ул. Смольная, 14) состоится заключительный гала-концерт Областного фестиваля по поддержке талантливых детей «Мы из будущего».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в государственном комитете Псковской области по культуре, зрителям представят 28 концертных номеров, в которых примут участие талантливые, артистичные юные артисты в возрасте от 5 до 16 лет - победители отборочных туров фестиваля-конкурса. Свое мастерство продемонстрируют лучшие солисты, вокальные ансамбли, хореографические коллективы, работающие на базе культурно-досуговых учреждений Псковской области.

Напомним, фестиваль по поддержке талантливых детей, проживающих в сельской местности, «Мы из будущего» организуется и проводится Псковским областным центром народного творчества с 1994 года. За это время помощь и поддержку получили тысячи юных дарований. По словам руководителя проекта, заслуженного работника культуры РФ Лидии Чечельницкой, «задачей данного фестиваля является помощь талантливым детям как профессиональным советом, так и созданием условий для реализации их творческих способностей».