Культура

Псковские танцоры победили в конкурсе «Открыты творчеству сердца» и получили приглашение на фестиваль в Сочи

По результатам III международного фестиваля-конкурса исполнительского мастерства «Открыты творчеству сердца» диплом «Гран-при» вручен народному коллективу - молодежному хореографическому ансамблю «Ивушки» (МБУК «ГКЦ»).

Также коллектив получил денежный сертификат и приглашение на участие в финальном конкурсе международной премии в области культуры и искусства «Время талантов», который пройдет в Сочи в августе 2018 года.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, фестиваль — конкурс «Открыты творчеству сердца» прошел 15-17 марта в Пскове. Организатором мероприятия выступает Центр развития культуры и искусства «Время талантов» (при поддержке министерства культуры Московской области, Государственного комитета Псковской области по культуре и администрации Великого Новгорода).

В состав жюри вошли актриса театра и кино Ксения Энтелис (Москва), оперный и камерный певец Сергей Сметанин (Санкт-Петербург), худрук Русского ансамбля «Золотое Яблочко» и театра «Петербург Балет» Николай Самусев и другие.

Участие в конкурсе (номинация «Хореография») приняли два псковских коллектива МБУК «ГКЦ» - молодежный хореографический ансамбль «Ивушки» и детский образцовый хореографический ансамбль «Улыбка». Также в этой номинации в конкурсе участвовали коллективы из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Тверской областей, Пскова, Себежа, Острова, Невеля, Печор.

Ансамбль «Улыбка» предоставил на суд жюри два детских танца и два эстрадных номера. Ансамбль «Ивушки» показал два народно – стилизованных танца. Жюри высоко оценило мастерство обоих коллективов, ансамбль «Улыбка» получил диплом лауреата II степени в номинации «Детский танец» и диплом лауреата I степени в номинации «Эстрадная хореография». Отметим, что в конкурсе также принял участие и псковский народный коллектив - театр танца «Русские узоры», который представил свои танцевальные номера в номинации «Народный танец». Членам жюри так понравились исполненные на конкурсе номера ансамбля «Ивушки» и коллектива «Русские узоры», что было принято в номинации «Хореография» присудить две высшие премии.

Член жюри Николай Самусев вручил Диплом «За профессионализм и вклад в развитие культуры» художественному руководителю ансамблей «Улыбка» и «Ивушки» Ирине Денисовой.

В рамках фестиваля Николай Самусев провел мастер-класс по современному танцу, и участники этого мастер – класса выступили в Гала-концерте с постановкой Николая Самусева.