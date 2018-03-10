Культура

В Пскове состоялся международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта-2018»

В Пскове состоялся международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта-2018». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, 17 марта около 1 000 танцоров и гостей из Псковской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей собрались в спортивно-развлекательном парке «Простория». Участники в возрасте от 3,5 лет до 21 года продемонстрировали свое мастерство в европейской и латино-американской программах.

Глава города Иван Цецерский поприветствовал конкурсантов и гостей города, подчеркнув, что данное событие происходит на псковской земле уже в пятый раз. Также глава муниципалитета поблагодарил хореографов, костюмеров и родителей за их труд в подготовке столь талантливых детей. Особо отметив заслуги руководителя танцевально-спортивного клуба «Триумф», организатора турнира «Кубок Довмонта» Ольгу Гуляс, глава города наградил ее почетной грамотой за большой личный вклад в сохранение и развитие культурных традиций на территории Пскова. После этого он пожелал всем успехов, благополучия, целеустремленности, а судьям беспристрастной оценки.

Ольга Гуляс, в свою очередь, пожелала конкурсантам легкого паркета, а зрителям интересного времяпрепровождения.

От имени судей приветственные слова произнесла судья всероссийской категории, член судейского комитета всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Ольга Москалева, которая отметила рост мастерства танцоров на турнире, убранство зала для соревнований, его дружелюбную и спокойную атмосферу. При этом она высказала пожелание, чтобы уже через несколько лет право попасть на турнир «Кубок Довмонта» завоевывали с таким же усердием и рвением, как на чемпионат России.

По итогам соревнований были определены победители в более чем десяти категориях. Кубки от Главы города за самое запоминающееся выступление получили Иван Александров и Дарья Шалаева из псковского «Триумфа».

Напомним, турнир «Кубок Довмонта-2018» проходит в рамках турнирного графика Союза танцевального спорта России. Оценивают выступления танцоров судьи международного класса.