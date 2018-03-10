Культура

Псковский Театр танца «Русские узоры» стал обладателем Гран-при III Международного фестиваля-конкурса

Народный коллектив «Театр танца "Русские узоры"» стал обладателем Гран-при III Международного фестиваля-конкурса исполнительского мастерства «Открыты творчеству сердца», который проходил 15-16 марта в Доме офицеров.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров, наряду с этой главной новостью, у коллектива в копилке многочисленных наград появились еще 5 дипломов международного образца. Артисты ансамбля приняли участие во всех возрастных категориях в разных составах и везде были оценены по достоинству. В первую очередь, организаторы и жюри оценили профессионализм и вклад в развитие культуры руководителя коллектива Ирины Казимир.

Далее под бурные овации и восторженные крики как зрителей, так и самих участников были вручены дипломы I, II, III степеней всем составам ансамбля «Русские узоры».

Всего в этой номинации в конкурсе приняли участие 10 коллективов из Пскова, Себежа, Невеля, Печор, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Тверской областей.

Народный коллектив «Театр танца "Русские узоры"» еще раз подтвердил высокое звание «Лучший танцевальный коллектив г. Пскова», полученное еще в 2016 году.



