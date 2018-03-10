Культура

VIII Псковский открытый конкурс исполнителей на народных инструментах им. Бориса Трояновского состоится 23 и 24 марта

23 и 24 марта в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова состоится VIII Псковский открытый (международный) конкурс исполнителей на народных инструментах им. Б.С. Трояновского.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, проведение в Пскове этого замечательного мероприятия стало доброй традицией и желанным праздником для многочисленных поклонников музыкального искусства. В нём соединены служение высокому искусству, дружеское общение, дань памяти великому музыканту и взгляд в будущее.

За более чем двадцатилетнюю историю конкурс зарекомендовал себя как широко известное и ожидаемое, важное событие, собирающее вместе многочисленных гостей из регионов России и ближнего зарубежья.

Сегодня, в год 135-летия со дня рождения Б.С. Трояновского, конкурс исполнителей на народных инструментах станет значительным событием культурной жизни не только Псковщины, подарившей миру талантливого музыканта, но – России.

Как отметила директор колледжа искусств Зинаида Иванова, «особенно важно, что конкурс имени Б. Трояновского пользуется заслуженным уважением в среде профессионалов-исполнителей и преподавателей на народных инструментах, побуждая привозить на соревнования своих учеников — перспективных дебютантов сцены.

Являясь одной из немногих оставшихся профессиональных конкурсных площадок, состязание несомненно вносит серьёзный вклад в сохранение традиций русской музыкальной культуры. Его роль для воспитания будущего поколения российских академических исполнителей на народных инструментах невозможно переоценить.

Из года в год мероприятие собирает талантливую молодежь и наставников, достигших высот в исполнительском мастерстве. Их мастер-классы для юных коллег — будущих звезд сцены — стимул для роста и развития в выбранном направлении. Ведь будучи когда-то юными и перспективными, такими же, как наши нынешние участники конкурса, они все — победители всероссийских и международных конкурсов — являются продолжателями великих традиций отечественного исполнительского искусства, способствуют популяризации народного музыкального искусства».

В адрес оргкомитета поступило около 90 заявок из Белоруссии, различных регионов России, а также из Псковской области.

В конкурсе примут участие более восьмидесяти участников. Ожидается приезд учащихся из Белоруссии (Витебск, Минск), Москвы и Санкт-Петербурга, республики Карелия (Петрозаводск), Ленинградской (Всеволжск), Мурманской (Североморск, Полярные Зори), Архангельской (Мирный) и Новгородской (Старая Русса) областей.

Псковскую область представят 60 конкурсантов из образовательных учреждений Пскова, Великих Лук, Острова, Гдова, Печор, Себежа, Новосокольников, Струг Красных.

Жюри, в состав которого входят представители профессорско-преподавательского состава ведущих вузов нашей страны и ближнего

Зарубежья, предстоит выбрать лучших юных исполнителей в двух номинациях – «Баян-аккордеон» и «Струнные народные инструменты».

В первый конкурсный день – 23 марта – состоится торжественное открытие конкурса. Подарком для участников конкурса станет сольный концерт старшего преподавателя Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова, лауреата всероссийских и международных конкурсов Виктора Акулова (баян). Открытые прослушивания участников состоятся 23 и 24 марта. 24 марта, в день закрытия конкурса, состоится награждение и Гала-концерт победителей.

Все конкурсные мероприятия будут проходить в Концертных залах Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова по адресу: г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 2 (Музыкальное отделение колледжа искусств).