Культура

Группа «Порнофильмы» выступит в Пскове 30 марта

30 марта в КЗ «Супер» в Пскове выступит группа «Порнофильмы», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

«В самом начале весны, когда мир просыпается ото сна и холода, встречайте самых романтичных панков, живых и настоящих с презентацией нового альбома "В диапазоне между отчаянием и надеждой"!» - рассказали они.

В новых песнях мы снова постарались отразить дух времени. Смутное - для одних, светлое - для других. Кто-то отчаялся, кто-то не теряет надежды. В черный или белый эпоху окрашивают люди. Поэтому наш новый альбом будет, прежде всего, о людях. О жизни любого простого человека, неизбежно протекающей в диапазоне между отчаянием и надеждой. Именно так мы и назвали наш новый альбом - «В диапазоне между отчаянием и надеждой».

«Мы не записываем новые пластинки просто для галочки в дискографии – всегда ради чего-то большего. Наши песни помогают людям жить. Мы узнали об этом из ваших многочисленных писем. В них - истории реальных людей. Эти истории по-настоящему вдохновляют. Значит, все, что мы делали эти - уже было не зря!» - так говорят о своем новом альбоме сами музыканты.

Билеты на танцпол стоят 800 рублей (вход на концерт).

VIP (первая линия столов: столик + плакат в подарок) - 1800 рублей.

VIP 2 (вторая линия столов: столик + плакат в подарок) - 1500 рублей.

VIP 3 (третья линия столов: столик + плакат в подарок) - 1200 рублей.

Купить билет можно онлайн: http://buy.tfe-lite.ru/ru/83425/, печатные билеты: https://vk.com/topic-160348429_36672596.

Список распространителей билетов https://vk.com/wall-160348429_108.

Наши люди привезут вам билеты в любое место и время!

Категория 16+.