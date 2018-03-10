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Культура

Новая «Лара Крофт» стала лидером российского кинопроката

19.03.2018 21:04|ПсковКомментариев: 0

Фильм «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер в главной роли стал лидером проката в России и СНГ, сообщает «Газета» со ссылкой на портал Kinobusiness.com.

За уикенд с 15 по 18 марта картина 236,7 млн рублей. Второе место занимает лента «Я худею», собравшая 118,1 млн рублей. Ее общие сборы теперь составляют 508,5 млн рублей. Далее следует «Шерлок Гномс» (78 млн рублей).

Замыкают первую пятерку «Излом времени» (50,5 млн рублей за уикенд, 338,7 млн рулей за все время проката) и «Черная пантера» (40,5 млн рублей и 1 млрд рублей соответственно).

Ранее сообщалось, что новая «Лара Крофт» заняла в прокате США второе место.

Источник: Псковская Лента Новостей
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