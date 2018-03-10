Культура

Себежане собрали большой «урожай» высоких наград на международном конкурсе в Пскове

С 15 по 17 марта в Пскове прошел III Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Открыты творчеству сердца». Как сообщила Псковской Ленте Новостей директор Себежской ДШИ Ольга Воробьева, в нем приняли участие юные таланты из Великого Новгорода и Новгородской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Пскова и Псковской области, Тверской области и Эстонии (Таллин).

Конкурсанты соревновались в различных номинациях и возрастных категориях. Все выступления оценивало компетентное жюри в составе ведущих педагогов вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Великого Новгорода.

Себежская детская школа искусств на конкурсе была представлена в трех номинациях: инструментальное, вокальное и хореографическое творчество.

«Результаты нас порадовали и вдохновили на новые творческие успехи», - отметила Ольга Воробьева.

Гран-при в номинации «вокальное творчество» завоевала Анна Яковлева.

Лауреатами I степени стал Народный самодеятельный коллектив детский хореографический ансамбль «Рассыпуха» (руководители Заслуженный работник культуры Российской Федерации Лариса Изотова и Сергей Изотов).

Дипломы лауреатов II степени вручены Образцовому художественному коллективу детской эстрадной группе «Маленькая компания» (руководитель Заслуженный работник культуры Российской Федерации Наталья Анатольевна), трио трубачей (руководитель Владимир Шакуров) и Ольге Калиновой.

Дипломами лауреатов III степени награждены Анастасия Кривошеева (в 2-х номинациях) и Юлия Кущ.

Дипломантами I степени стали Кристина Григорьева и дуэт Алина Михайлова - Мария-Денисса Гузо.

Дипломами за сохранение танцевальной народной культуры награждены руководители «Рассыпухи». Также всем руководителям вручены благодарности за высокий профессионализм и педагогическое мастерство в подготовке конкурсантов.