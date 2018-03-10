Культура

Детский писатель Юрий Маслов-Острович встретится с юными земляками 21 и 22 марта

В среду, 21 марта, в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина состоится первая творческая встреча с писателем, уроженцем Островского района Юрием Масловым-Островичем. На нее приглашены учащиеся младших классов социально-экономического лицея № 21 имени Героя России С. В. Самойлова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в рамках встречи пройдет презентация детской книги Юрия Маслова «Пряники для слона». Сборник рассказов о животных был выпущен в конце прошлого года в Москве. Кроме того, 22 марта писатель пообщается с юными читателями в Острове.

Отметим, что встречи состоятся в рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги, которая проходит с 1943 года во время школьных каникул в конце марта. Придумал ее писатель Лев Кассиль.

Как рассказали в Псковской областной библиотеке, в программу вошло множество разнообразных мероприятий. Так, 20 марта в Псковском театре кукол стартует проект «Книжки на подмостках», в рамках которого запланирована выездная выставка детской литературы, викторины, беседы о книгах и писателях и мастер-классы.

Также пройдет ежегодная областная акция «Областная столица Недели детской и юношеской книги». В этом году столицей стал поселок Струги Красные. В муниципальной библиотеке состоится встреча с писателем и путешественником из Санкт-Петербурга Сашей Кругосветовым (Лев Яковлевич Лапкин), а также награждение лучших читателей и библиотекарей района. Праздничное мероприятие начнется в 12.00 5 апреля.

«Областная столица Недели детской и юношеской книги» проходит при поддержке администрации региона в рамках Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014–2020 годы».