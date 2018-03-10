Культура

«Псковский литературно-художественный журнал» презентуют в Пскове 23 марта

23 марта в 17 часов в Центральной городской библиотеке пройдет презентация альманаха «Псковский литературно-художественный журнал». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, альманах выходит в Пскове с 2014 года и является масштабным издательским проектом художника, галериста и поэта Ильи Семина. На презентации будет представлен четвертый выпуск альманаха.

В презентации примет участие доктор филологических наук, преподаватель ПсковГУ Илоны Мотеюнайте, член Союза писателей России Артем Тасалов и директор издательства «Пальмир» Владимир Потресов.

Читателей ждут рассказы о запретных красках эпохи, поэтических преступлениях, путешествиях в Арктику и Среднюю Азию, а также музыкальное приложение к презентации альманаха.

В «Псковском литературно-художественном журнале» много искренности, точных наблюдений, умелых метафор, сила движения вперед, энергия развития и оптимизм. Вкладка альманаха фиксирует главные события фестиваля художников «Псковская галерея», который проходит в Пскове с 2011 года по инициативе Ильи Семина и его друзей.

Специальными гостями вечера будут поэты Дарья Суховей из Санкт-Петербурга и Кристина Елекоева из Москвы.

«Издание альманаха стало регулярным, поставлено на системную основу. Подобные издательские проекты – взгляд в будущее, а не только ностальгия о прошлом. Илья принял правильное решение – выпускать альманах не в интернет-версии, которая растворилась бы в огромном сетевом пространстве, а в печатном виде. Важно, чтобы альманах попал в библиотеки и на кафедры вуза, где изучают современную литературу», - говорят друзья издателя.

На презентации пройдет автограф-сессия.