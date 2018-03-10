Культура

Праздничный концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошел в ДК ЛК г. Великие Луки

«С Россией в сердце – навсегда!» - под таким называнием в ДК ЛК г. Великие Луки состоялся праздничный концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ДК ЛК, своим творчеством в этот праздничный день всех пришедших на концерт зрителей порадовали художественные коллективы ДК ЛК и сольные исполнители разных возрастов, занимающихся на базе учреждения

Среди выступающих были солистки студии эстрадного вокала «Соло». Стихи Роберта Рождественского прочитала Ольга Рябовичева. Яркими и зажигательными оказались выступления народного самодеятельного коллектива студии восточного танца «Жемчужная россыпь».



Свои композиции публике представили юные балерины хореографического коллектива «Балет для всех», оригинальный танцевальный номер показали и воспитанницы Студии эстетической гимнастики. Как всегда, своим выходом на сцену концерт украсил образцовый художественный коллектив танцевальная студия «Вектор».