Культура

В Пскове пройдет на вечер, посвященный Модесту Мусоргскому

21 марта, в день рождения Модеста Петровича Мусоргского, в актовом зале областной библиотеки (ул. Профсоюзная, д. 2) в 17.30 состоится вечер, посвященный памяти композитора, «Говорить правду, как бы солона она ни была».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в программе:

- вступительное слово искусствоведа Ольги Васильевой о творчестве М. П. Мусоргского и об истории создания единственного в мире музея композитора;

- концерт русской и западноевропейской музыки. Выступление преподавателей и учащихся колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова;

- акт дарения книги А. Ф. Васильевой «Русский лабиринт» о жизни и творчестве М. П. Мусоргского всем присутствующим на вечере.

Эпиграфом к книге «Русский лабиринт» стали слова самого же Мусоргского – «Говорить правду, как бы солона она ни была». Книга выдержала три переиздания с дополнениями и доработками двух предшествующих «Среди мирских печалей…» и «Неизвестные страницы жизни Мусоргского». Все они, по словам автора, были написаны ради одной цели – добиться правды о жизни Мусоргского, который, по ее мнению, был оклеветан еще при жизни и до сих пор незаслуженно считается человеком, закончившим свои дни в глубоком нравственном падении.

Антонина Васильева заинтересовалась судьбой Мусоргского еще будучи школьницей. Она выросла в Сибири и навсегда запомнила посвященный ему урок, которой вела эвакуированная из блокадного Ленинграда учительница. Позже, работая в методическом кабинете Псковской областной библиотеки, Антонина Васильева часто бывала на родине композитора – в Наумове и Кареве, и уже тогда начала собирать материалы о его жизни. Став директором Псковского музея-заповедника, все сделала для того, чтобы маленький школьный музей получил статус государственного. При ней началось восстановление дома-усадьбы Мусоргских, открылась первая посвященная жизни и творчеству композитора профессиональная музейная экспозиция. Удивительная красота мест, в которых жил Модест Петрович, его окружение и своеобразие личности гения открываются всем, кто приезжает в музей. Все, кто прочитал книгу А. Ф. Васильевой узнает о величии таланта художника и трагическом непонимании современниками. Для тех, кому предстоит еще ее прочитать, откроются новые занимательные страницы русской истории и жизни русских людей, ее сотворивших.