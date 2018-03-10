Культура

Встречи с поэтом Андреем Корольковым пройдут в библиотеках Пскова 21 и 22 марта

21 марта в 14.00 в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20) состоится литературно-музыкальная программа Андрея Королькова «Стихи и песни».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, Андрей Корольков (Санкт-Петербург) – поэт, музыкант, член Союза писателей России, автор поэтических сборников, мастер Всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри», член художественного совета «Русского литературного центра», за заслуги в развитии международного сотрудничества в области литературы удостоен звания «Личность -2012».

Мероприятие проходит в рамках Недели детской и юношеской книги при поддержке управления культуры администрации Пскова.

Вход свободный. Справки и информация: 72-43-23.

А 22 марта в 14.00 в Библиотеке – Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева (ул. Юбилейная, 87а) Андрей Корольков прочитает лекцию по литературе «Поэзия - высшая форма речи».