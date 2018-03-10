Культура

В Пскове дан старт акции «Селфи с любимой книгой»

Псковская областная библиотека предлагает детям и подросткам принять участие в акции «Селфи с любимой книгой», которая будет проходить с 20 марта по 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

«Мы предлагаем поделиться своими предпочтениями, показать ваши любимые книги, чтобы другие читатели обратили на них внимание и взяли их прочесть», - отметили организаторы конкурса.

Стать участником фотовыставки «Селфи с любимой книгой» очень просто. Для этого нужно:

- взять в библиотеке свою любимую книгу;

- проявить фантазию при выборе композиции селфи;

- сделать с книгой фото;

- придумать оригинальное название для своего шедевра;

- написать пару строк об этой книге в свободной форме - никаких рамок и форматов! (почему она вам понравилась, чем она так важна для вас и почему ее стоит прочесть другим ребятам);

- указать свои личные данные (ФИО, школу, класс);

- прислать работу до 20 апреля 2018 года на адрес электронной почты koshkasneznaya@yandex.ru.

Более подробную информацию можно найти на сайте библиотеки http://kibo.pskovlib.ru/index.php/nasha-fishka/737-fotovystavka-selfi-s-lyubimoj-knigoj.

Лучшие работы будут отмечены памятными подарками и благодарностями. Акция приурочена к Неделе детской и юношеской книги.