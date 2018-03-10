В Пскове дан старт акции «Селфи с любимой книгой»

Псковская областная библиотека предлагает детям и подросткам принять участие в акции «Селфи с любимой книгой», которая будет проходить с 20 марта по 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.
«Мы предлагаем поделиться своими предпочтениями, показать ваши любимые книги, чтобы другие читатели обратили на них внимание и взяли их прочесть», - отметили организаторы конкурса.
Стать участником фотовыставки «Селфи с любимой книгой» очень просто. Для этого нужно:
- взять в библиотеке свою любимую книгу;
- проявить фантазию при выборе композиции селфи;
- сделать с книгой фото;
- придумать оригинальное название для своего шедевра;
- написать пару строк об этой книге в свободной форме - никаких рамок и форматов! (почему она вам понравилась, чем она так важна для вас и почему ее стоит прочесть другим ребятам);
- указать свои личные данные (ФИО, школу, класс);
- прислать работу до 20 апреля 2018 года на адрес электронной почты koshkasneznaya@yandex.ru.
Более подробную информацию можно найти на сайте библиотеки http://kibo.pskovlib.ru/index.php/nasha-fishka/737-fotovystavka-selfi-s-lyubimoj-knigoj.
Лучшие работы будут отмечены памятными подарками и благодарностями. Акция приурочена к Неделе детской и юношеской книги.