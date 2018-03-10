Культура

Марафон творчества «Я люблю тебя, Россия» прошел в Пскове

Марафон творчества «Я люблю тебя, Россия», состоявшийся в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова 18 марта, собрал около 400 участников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе колледжа, в большой танцевально-поэтической программе приняли участие:

ансамбль русских народных инструментов «ЛАД» Псковского государственного университета (руководитель Маргарита Самойлова)

студенты колледжа искусств, участники творческого объединения «Дебют» Виктория Ендальцева, Даниил Афанасьев, Светлана Авотень, Артем Варфоломеев, Василий Чепелов, Константин Уфимцев, Виктория Бойцова, Екатерина Васильева, воспитанница детского сада Василина Власова (руководитель Снежана Власова).

образцовый хореографический ансамбль «Бусинки» Детской школы искусств г. Пскова (руководитель Наталья Андреева)

участники и выпускники хореографического ансамбля «Современный балет» детской музыкальной школы №2 им. М. П. Мусорского г. Пскова (руководитель Тамара Пасина).

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