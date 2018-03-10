Культура

Псковская «Молодежка ОНФ» провела акцию «Клуб любителей кино»

Команда «Молодежки ОНФ» в Псковской области, в рамках проекта «Связь поколений», провела в Пскове акцию «Клуб любителей кино», в ходе которой был организован просмотр и обсуждение фильма о первых покорителях космоса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ, помимо представителей Общероссийского народного фронта в акции приняли участие члены общественных организаций, псковичи пожилого возраста.

«Мы пригласили на мероприятие представителей общественных организаций, ветеранов труда, объединений, занимающихся организацией помощи и досуга для людей пожилого возраста, простых псковичей – всех, кто заинтересовался собраться и вместе посмотреть, а потом обсудить фильм о первых покорителях космоса. Для участников акции мы организовали чаепитие, чтобы мероприятие прошло в теплой и уютной атмосфере», - рассказал член псковской команды «Молодежка ОНФ» Сергей Лазученков.

Участники акции с удовольствием посмотрели фильм, поделились впечатлениями, побеседовали, обсудили насущные проблемы.

«Наша акция «Клуб любителей кино» вызвала добрую реакцию участников. Понятно, что в нынешнее время каждый может найти для себя интересный фильм или передачу на одном из многочисленных телеканалов, но пожилые люди зачастую проводят время в одиночестве в своих квартирах и лишены возможности пообщаться. Своей акцией мы предложили им собираться вместе, получить заряд положительных эмоций, поделиться впечатлениями, побеседовать. После мероприятия многие вышли из зала на совместную прогулку», - отметил Лазученков.

Отметим, псковская команда «Молодежки ОНФ» проводит различные социальные мероприятия в регионе. В их числе цикл акций «Рисовать – легко» в рамках проекта «Связь поколений», в которых принимают участие дети от 4 лет и взрослые. Особая категория участников мастер-классов по рисованию – это проживающие в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Самой взрослой участнице мастер-классов исполнилось 98 лет. Подобные мероприятия направлены на укрепление взаимодействия между поколениями.