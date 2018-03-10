Культура

Труппа Великолукского драматического театра 20 марта отправилась на гастроли в Белоруссию

Труппа Великолукского драматического театра 20 марта отправилась на гастроли в Минский областной драматический театр ( г. Молодечно, Республика Беларусь).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, в рамках трехдневных гастролей белорусской публике будут представлены спектакли «Волки и овцы» по пьесе А.Островского, музыкальная народная сказка «Госпожа Метелица» и премьера сезона 2018 года «Старший сын» по пьесе драматурга А.Вампилова.

Творческие обмены между театрами Великих Лук и Молодеяно установились с 2014 года и уже в мае 2018 сцена Великолукского драматического театра примет своих белорусских коллег из Минского областного драматическиого театра.