Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Пьеса-кино: Довлатов и его женщины
Каждый пятый пскович - клиент Альфа-Банка
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Renault: широкий спектр акций в марте
Интернет-магазин KDV: вкусно и выгодно
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Кому в Ужуписе жить хорошо
Пространство эксперимента
новый автобус №77
Информационные стенды таблички, вывески
Телефон прямого эфира 56-73-72
ещё Культура 10.03.2018 16:233 Участники экспедиции «Рубежи Отечества» побывали на Псковской земле 22.03.2018 16:170 В Великих Луках состоялось награждение лауреатов муниципальной премии «За высокие творческие достижения» учащихся ДШИ 22.03.2018 12:001 В Пскове обсудили перспективы волонтерского движения в сфере сохранения культурного наследия 22.03.2018 09:140 Труппа Великолукского драматического театра 20 марта отправилась на гастроли в Белоруссию 21.03.2018 18:150 Выставка литографий церковного зодчества откроется в Псковской областной библиотеке 21.03.2018 15:224 Псковская «Молодежка ОНФ» провела акцию «Клуб любителей кино»
Самое популярное 19.03.2018 16:1048 Скончался руководитель ансамбля «Псковский Десант» и бывший солист «Голубых молний» Сергей Кузьма 19.03.2018 02:45143 Путин набрал в Псковской области 75,05% - данные обработки 100% бюллетеней 20.03.2018 15:357 Псковские синоптики рассказали, когда в Пскове ожидать потепления 19.03.2018 20:4166 Митинг против итогов выборов 18 марта прошел в Пскове 20.03.2018 17:2228 В Пскове сгорело кафе-дебаркадер «Чайка»
 
Культура

В Великих Луках состоялось награждение лауреатов муниципальной премии «За высокие творческие достижения» учащихся ДШИ

22.03.2018 16:17|ПсковКомментариев: 0

21 марта в музыкальной школе № 1 г. Великие Луки состоялась церемония награждения лауреатов ежегодной муниципальной премии им. М.П.Мусоргского  «За высокие творческие достижения» учащихся городских детских школ искусств. За три последних года они стали победителями различных региональных, международных, всероссийских фестивалей и конкурсов и по праву заслужили этого высокого звания. В этом году лауреатами стали 10 учащихся детских школ искусств города Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музыкальной  школе, в номинации  «Изобразительное искусство» победителями стали:

 -  Арина  Година - учащаяся центра эстетического воспитания по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество». 

Арина активно участвует в конкурсной и выставочной деятельности. Ее работы отличаются живописностью, реалистичностью и яркостью образов. С юных лет активно участвует в различных конкурсах. Неоднократно становилась победителем международных, Всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов.

-   Анна Колмыкова - учащаяся Детской художественной школы имени А.А.Большакова. Работы Анны заметно выделяются среди работ сверстников, об этом говорят ее победы в различных Всероссийских и международных конкурсах.

В этом году Анна стала победителем конкурса «Большаков и дети», и была названа лучшей ученицей детской художественной школы. Многие из ее работ посвящены Великим Лукам. В этом году Анна оканчивает курс общеразвивающей образовательной программы «Изобразительное искусство», планирует дальше обучаться в художественной школе и совершенствовать свое мастерство в «Мастерской акварельной живописи», чтобы связать свою взрослую жизнь с творческой профессией.

 -  Анна  Николаева  - учащаяся Детской художественной школы имени А.А.Большакова.

Анна активная участница всех школьных мероприятий: конкурсов и выставок. Работы Анны, в числе лучших, заслуженно отбираются жюри Всероссийских и международных конкурсов.

В этом учебном году она стала победителем конкурса «Большаков и дети», и была названа лучшей ученицей детской художественной школы.

Многие из ее работ посвящены любимому городу Великие Луки, где отражено и боевое прошлое великолучан и современная жизнь города. В будущем Анна хочет связать свою взрослую жизнь с творческой профессией.

 В номинации  «Музыкальное искусство » победителями стали:

-  Никита Захаров  - учащийся ДМШ №1 им. М.П.Мусоргского» по классу ударных инструментов.

С первых лет обучения Никита является постоянным участником школьных концертов и городских мероприятий. С 2015 года выступает в качестве солиста с народным коллективом ансамблем русских народных инструментов «Забава». Никита успешно выступает на городских, областных и международных конкурсах исполнительского мастерства, неоднократно становился Лауреатом 1 степени.

-   Анастасия Рябова - учащаяся ДМШ №1 им. М.П. Мусоргского по классу скрипки и по классу фортепиано.

Анастасия принимает активное участие в мастер-классах в рамках курсов повышения квалификации преподавателей ДМШ/ДШИ области. С 2013 года Анастасия успешно участвует в многочисленных конкурсах и фестивалях выступая в двух номинациях: инструментальное исполнение «скрипка» и «фортепиано». Анастасия неоднократно становилась победителем на различных конкурсах исполнительского мастерства, является Лауреатом премии «Юные дарования Псковщины» В 2016 году Анастасия стала участницей энциклопедии «Одаренные дети – будущее России» г. Москва.

-  Вадим  Алексеев  - учащийся ДМШ №1 им. М.П.Мусоргского по классу гитары. Вадим принимает активное участие в городских, областных и международных конкурсах, а также во всех значимых концертах концертно-просветительского объединения Детская филармония. Обладает яркими музыкальными данным и организаторскими способностями, что позволило ему создать свою музыкальную группу «Afterglow» из выпускников и учащихся ДМШ №1. Вадим пишет собственные композиции. В декабре 2017 года авторскую композицию «Пылай» можно было услышать в Финальном концерте конкурса «Новые голоса на Новом радио».

-  Ксения Богданова    учащаяся ДМШ №1 им. М.П.Мусоргского по классу фортепиано.

Ксения является солисткой концертно-просветительского объединения Детская филармония и участницей Образцового художественного коллектива детского концертного хора «Вдохновение». В 2015 Ксения вошла в состав Детского хора России и приняла участие в концертах Российского хорового общества в Государственном Кремлевском дворце, в праздновании Дня Республики Чувашии (г. Чебоксары), в концертной программе «Международного детского центра «Артек». Является победителем различных городских, областных и международных конкурсов.

-   Юлия  Жукова - учащаяся ДМШ №1 по классу фортепиано.

На протяжении всех лет обучения Юлия является солисткой концертно-просветительского объединения Детская филармония. Обучается в областной музыкальной школе для одаренных детей «Камертон» (г. Псков). Принимала участие в мастер-классах преподавателя Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Олега Вайнштейна, доцента Российской академии музыки им. Гнесиных М. А. Дроздовой в рамках X Международного конкурса юных исполнителей, посвященного М.В. Юдиной (г. Невель). Юлия неоднократно становилась Лауреатом городских, областных, международных и Всероссийских конкурсов.

В номинации  «Вокальное искусство» победили:

-  Мария и  Дарья   Ивановы - учащиеся вокально-хорового отделения ДМШ №1 им. М. П.Мусоргского.

Сестры  являются ведущими солистками Образцового художественного коллектива театра детской песни «Летний дождь». Успешно участвуют во Всероссийских и международных конкурсах. На протяжении шести лет Мария и Дарья участвуют в проекте по созданию компакт-дисков новых детских авторских песен. Сольно и в составе ансамбля ими исполнено более 20-ти песен, которые вошли в 9 новых дисков авторов Е. Цыганковой и О. Рахмановой, выпущенных в г. Москва. Ивановы были награждены Почётными дипломами и именными медалями «Одарённый ребёнок» энциклопедии «Одарённые дети – будущее России» (2016 г.).

-   Алина Жолобова  - учащаяся вокально-хорового отделении ДМШ №1.

Алина - лауреат многочисленных международных конкурсов и проектов, обладатель четырех дипломов Гран-при. С 2015 года Алина является участником Детского хора России под руководством В. Гергиева. За это время она выступала в составе коллектива в Государственном Кремлевском дворце (г. Москва), на праздновании Дня Республики Чувашии (г. Чебоксары), в концертной программе «Международного детского центра «Артек». В сентябре 2017 года Алина победила в конкурсе солистов и получила Сертификат солиста Детского хора России. Выступала на концерте в Государственном Кремлёвском Дворце в рамках проведения Государственного Совета РФ. За высокие творческие достижения она трижды становилась Лауреатом премии «Юные дарования Псковщины». В 2016 году Алина стала участником энциклопедии «Одаренные дети – будущее России» г. Москва. В 2018 году Алина прошла региональный отборочный этап и стала кандидатом в состав молодежной сборной Псковской области на Семнадцатые молодежные Дельфийские игры России.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В России стартовала досрочная сдача ЕГЭ. Каково ваше отношение к Единому государственному экзамену?
В опросе приняло участие 235 человек
Лента новостей
Последние новости
22.03.2018, 17:250 Жительница Новосокольников фиктивно прописала у себя азербайджанца 22.03.2018, 17:190 Российские метеослужбы предлагают объединить в единую госкорпорацию 22.03.2018, 17:102 В Пскове прошел танцевальный флешмоб, посвященный Всемирному дню воды 22.03.2018, 16:560 Псковская область примет участие в создании интерактивной карты СЗФО
22.03.2018, 16:480 Новосокольнический суд восстановил родительские права многодетной матери спустя 10 лет после лишения 22.03.2018, 16:417 Активнее привлекать псковичей к благоустройству территорий призвал городской чиновник 22.03.2018, 16:350 Псковичей предупреждают о рыхлом льде 22.03.2018, 16:250 Молодежный Пасхальный фестиваль пройдет в Пскове в апреле
22.03.2018, 16:170 В Великих Луках состоялось награждение лауреатов муниципальной премии «За высокие творческие достижения» учащихся ДШИ 22.03.2018, 16:031 Инспектор труда Псковского облсовпрофа награждена благодарственным письмом Северо-Западной ассоциации «Безопасный труд» 22.03.2018, 15:580 Александр Котов пообещал жительнице Середки выяснить, можно ли ускорить процесс внесения изменений в ПЗЗ сельского поселения 22.03.2018, 15:5518 Володин заявил о лишении аккредитации «бойкотирующих» Госдуму СМИ 
22.03.2018, 15:432 Специалисты регионального отделения ФСС провели совместное совещание с представителями общественных организаций инвалидов области 22.03.2018, 15:410 Полный курс счастливой жизни. Часть четвертая весеннего супермарафона в свежем выпуске журнала «Телесемь» 22.03.2018, 15:305 Почтальон дала отпор грабителю с битой 22.03.2018, 15:150 В Усвятах состоялась ярмарка учебных мест
22.03.2018, 15:063 Победитель получает всё. Остальное делим по-братски… 22.03.2018, 14:590 Псковичей приглашают на вечеринку по обмену одеждой 22.03.2018, 14:480 В Псковском перинатальном центре появились два собственных реанимобиля 22.03.2018, 14:4618 Крымский санаторий «Мисхор» приглашает псковичей на отдых в июле-сентябре
22.03.2018, 14:2123 Настоятельница Спасо-Елеазаровского женского монастыря рассказала о проблемах с высокими тарифами на электричество 22.03.2018, 14:192 Финские производители пластмассовых и строительных изделий заинтересовались Псковской областью 22.03.2018, 14:1913 Михаил Ведерников договорился с правительством РФ о выделении средств на «Машиностроитель» и Центр велосипедистов 22.03.2018, 14:126 На начисление платы за воду в пустой комнате пожаловалась Александру Котову псковичка
22.03.2018, 14:030 Псковичи могут стать участниками всероссийской контрольной по математике 22.03.2018, 13:521 За продвижение «Лыжного десанта» на уровне Северо-Запада возьмется партпроект «Историческая память» 22.03.2018, 13:5019 Реплика Донецкого: Про пеленальные столики online 22.03.2018, 13:501 Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен сегодня в Пскове на Поземского
22.03.2018, 13:4921 «Друзья мои, не ясен наш союз» 22.03.2018, 13:3929 Парк вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов выиграл по итогам голосования за дизайн-проекты общественных территорий Пскова 22.03.2018, 13:251 Уязвимость в Siri позволяет читать скрытые сообщения с iPhone 22.03.2018, 13:180 В сервисном центре «Прагматика ICE» диагностика АКБ - бесплатно
22.03.2018, 13:0414 В Пскове женщина похитила из магазина продукты 22.03.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 22.03.2018, 12:553 Псковичи могут воспользоваться платными услугами юридического отдела ПсковГУ 22.03.2018, 12:5410 «Эхо Москвы» отозвало своих журналистов из Госдумы
22.03.2018, 12:484 На озере Цевло завершено строительство пирса 22.03.2018, 12:403 Зарезанный на кладбище в Гдове мужчина распивал там с приятелем спиртное 22.03.2018, 12:329 Свыше 800 экстренных операций на сердце выполнили псковские кардиологи в прошлом году 22.03.2018, 12:251 Налоговые льготы для пенсионеров обсудили в Псковском Красном Кресте
22.03.2018, 12:181 Решается вопрос о закупке оборудования для приема в МФЦ заявлений о выдаче загранпаспорта нового образца 22.03.2018, 12:110 Более трех лет проведет в колонии житель Палкинского района за серию краж и незаконное хранение боеприпасов 22.03.2018, 12:001 В Пскове обсудили перспективы волонтерского движения в сфере сохранения культурного наследия 22.03.2018, 11:541 Тем, кто хочет со скидкой заменить или получить водительские права, стоит позаботиться об этом заранее
22.03.2018, 11:520 3,5 года условно получил житель Палкинского района за разбойное нападение на случайного знакомого 22.03.2018, 11:470 «Сообразим на троих»: О финише президентских выборов и старте выборов губернатора 22.03.2018, 11:401 Срок получения справки о наличии или отсутствии судимости через сайт госуслуг сокращается до 10 дней 22.03.2018, 11:350 Псковичи могут подать заявление на новый загранпаспорт, а пока пользоваться старым
22.03.2018, 11:343 Тереза Мэй намерена убедить страны ЕС выслать российских дипломатов 22.03.2018, 11:280 Новости ТВ ПсковГУ. Выпуск 109 - «Опочецкий карнавал»  22.03.2018, 11:211 Селфи для подачи заявления на получение госуслуги в электронном виде не подходит, напоминают псковичам в полиции 22.03.2018, 11:218 Комиссия при псковском Росреестре рассмотрела 11 заявлений о снижении кадастровой стоимости земельных участков в Псковской области
22.03.2018, 11:180 С марта псковичи могут получить скидку при оформления приглашений для иностранных граждан 22.03.2018, 11:1038 В России может увеличиться подоходный налог 22.03.2018, 10:585 Девушка помогла пожилой великолучанке донести сумки до подъезда и украла у нее 3800 рублей 22.03.2018, 10:521 Более тысячи горожан приняли участие в голосовании за дизайн-проекты общественных территорий Пскова
22.03.2018, 10:481 Великолучанин, которому мошенники предложили выгодный кредит, лишился 51 тысячи рублей 22.03.2018, 10:4416 Фотофакт: Ржавое счастье 22.03.2018, 10:391 Водитель «Калины» в Новом Изборске повторно сел за руль пьяным 22.03.2018, 10:370 Поддельные 5 тысяч рублей обнаружили в одном из финансовых учреждений Опочки
22.03.2018, 10:280 В Великих Луках прокуратура в суде отстояла права ребенка на обеспечение бесплатными лекарствами 22.03.2018, 10:231 Водитель «Хендая» на улице Юбилейной при развороте не уступил дорогу грузовой машине и врезался в нее  22.03.2018, 10:180 Ключевые сервисы Пенсионного фонда РФ доступны в мобильном приложении, напоминают псковичам 22.03.2018, 10:114 На гдовском кладбище обнаружен труп местного жителя с ножевыми ранениями
22.03.2018, 10:050 Великолучане, пожелавшие купить аудиоусилитель и шубу через интернет, попались на удочку мошенников  22.03.2018, 10:002 Полиция уличила великолукское предприятие в уклонении от уплаты налогов 22.03.2018, 10:007 Каждую неделю в фирменных магазинах «Соловьи» - три дня скидок на сосиски, пельмени и колбасы 22.03.2018, 09:590 На улице Юбилейной столкнулись два автомобиля, движение затруднено
22.03.2018, 09:550 Всех желающих приглашают вступить в команду измерителей Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках 22.03.2018, 09:501 Великолукская межрайонная больница подала заявку на приобретение нового рентгенологического комплекса для поликлиники №1 22.03.2018, 09:422 Предложения по социальной адаптации инвалидов направят псковичи координаторам партпроектов в Москву 22.03.2018, 09:331 Нетрезвый водитель в Гдовском районе съехал в кювет и врезался в дерево
22.03.2018, 09:240 Великолучанин похитил из магазина алкоголь, кофе и косметику 22.03.2018, 09:230 ФК «Автофаворит» примет участие в первенстве МРО «Северо-Запад» 22.03.2018, 09:212 Водитель «Ауди», врезавшийся в поезд в Пыталовском районе, ехал на «красный» 22.03.2018, 09:151 Роскомнадзор научил псковских школьников защите персональных данных 
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru