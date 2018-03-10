Культура

В Великих Луках состоялось награждение лауреатов муниципальной премии «За высокие творческие достижения» учащихся ДШИ

21 марта в музыкальной школе № 1 г. Великие Луки состоялась церемония награждения лауреатов ежегодной муниципальной премии им. М.П.Мусоргского «За высокие творческие достижения» учащихся городских детских школ искусств. За три последних года они стали победителями различных региональных, международных, всероссийских фестивалей и конкурсов и по праву заслужили этого высокого звания. В этом году лауреатами стали 10 учащихся детских школ искусств города Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музыкальной школе, в номинации «Изобразительное искусство» победителями стали:

- Арина Година - учащаяся центра эстетического воспитания по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Арина активно участвует в конкурсной и выставочной деятельности. Ее работы отличаются живописностью, реалистичностью и яркостью образов. С юных лет активно участвует в различных конкурсах. Неоднократно становилась победителем международных, Всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов.

- Анна Колмыкова - учащаяся Детской художественной школы имени А.А.Большакова. Работы Анны заметно выделяются среди работ сверстников, об этом говорят ее победы в различных Всероссийских и международных конкурсах.

В этом году Анна стала победителем конкурса «Большаков и дети», и была названа лучшей ученицей детской художественной школы. Многие из ее работ посвящены Великим Лукам. В этом году Анна оканчивает курс общеразвивающей образовательной программы «Изобразительное искусство», планирует дальше обучаться в художественной школе и совершенствовать свое мастерство в «Мастерской акварельной живописи», чтобы связать свою взрослую жизнь с творческой профессией.

- Анна Николаева - учащаяся Детской художественной школы имени А.А.Большакова.

Анна активная участница всех школьных мероприятий: конкурсов и выставок. Работы Анны, в числе лучших, заслуженно отбираются жюри Всероссийских и международных конкурсов.

В этом учебном году она стала победителем конкурса «Большаков и дети», и была названа лучшей ученицей детской художественной школы.

Многие из ее работ посвящены любимому городу Великие Луки, где отражено и боевое прошлое великолучан и современная жизнь города. В будущем Анна хочет связать свою взрослую жизнь с творческой профессией.

В номинации «Музыкальное искусство » победителями стали:

- Никита Захаров - учащийся ДМШ №1 им. М.П.Мусоргского» по классу ударных инструментов.

С первых лет обучения Никита является постоянным участником школьных концертов и городских мероприятий. С 2015 года выступает в качестве солиста с народным коллективом ансамблем русских народных инструментов «Забава». Никита успешно выступает на городских, областных и международных конкурсах исполнительского мастерства, неоднократно становился Лауреатом 1 степени.

- Анастасия Рябова - учащаяся ДМШ №1 им. М.П. Мусоргского по классу скрипки и по классу фортепиано.

Анастасия принимает активное участие в мастер-классах в рамках курсов повышения квалификации преподавателей ДМШ/ДШИ области. С 2013 года Анастасия успешно участвует в многочисленных конкурсах и фестивалях выступая в двух номинациях: инструментальное исполнение «скрипка» и «фортепиано». Анастасия неоднократно становилась победителем на различных конкурсах исполнительского мастерства, является Лауреатом премии «Юные дарования Псковщины» В 2016 году Анастасия стала участницей энциклопедии «Одаренные дети – будущее России» г. Москва.

- Вадим Алексеев - учащийся ДМШ №1 им. М.П.Мусоргского по классу гитары. Вадим принимает активное участие в городских, областных и международных конкурсах, а также во всех значимых концертах концертно-просветительского объединения Детская филармония. Обладает яркими музыкальными данным и организаторскими способностями, что позволило ему создать свою музыкальную группу «Afterglow» из выпускников и учащихся ДМШ №1. Вадим пишет собственные композиции. В декабре 2017 года авторскую композицию «Пылай» можно было услышать в Финальном концерте конкурса «Новые голоса на Новом радио».

- Ксения Богданова учащаяся ДМШ №1 им. М.П.Мусоргского по классу фортепиано.

Ксения является солисткой концертно-просветительского объединения Детская филармония и участницей Образцового художественного коллектива детского концертного хора «Вдохновение». В 2015 Ксения вошла в состав Детского хора России и приняла участие в концертах Российского хорового общества в Государственном Кремлевском дворце, в праздновании Дня Республики Чувашии (г. Чебоксары), в концертной программе «Международного детского центра «Артек». Является победителем различных городских, областных и международных конкурсов.

- Юлия Жукова - учащаяся ДМШ №1 по классу фортепиано.

На протяжении всех лет обучения Юлия является солисткой концертно-просветительского объединения Детская филармония. Обучается в областной музыкальной школе для одаренных детей «Камертон» (г. Псков). Принимала участие в мастер-классах преподавателя Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Олега Вайнштейна, доцента Российской академии музыки им. Гнесиных М. А. Дроздовой в рамках X Международного конкурса юных исполнителей, посвященного М.В. Юдиной (г. Невель). Юлия неоднократно становилась Лауреатом городских, областных, международных и Всероссийских конкурсов.

В номинации «Вокальное искусство» победили:

- Мария и Дарья Ивановы - учащиеся вокально-хорового отделения ДМШ №1 им. М. П.Мусоргского.

Сестры являются ведущими солистками Образцового художественного коллектива театра детской песни «Летний дождь». Успешно участвуют во Всероссийских и международных конкурсах. На протяжении шести лет Мария и Дарья участвуют в проекте по созданию компакт-дисков новых детских авторских песен. Сольно и в составе ансамбля ими исполнено более 20-ти песен, которые вошли в 9 новых дисков авторов Е. Цыганковой и О. Рахмановой, выпущенных в г. Москва. Ивановы были награждены Почётными дипломами и именными медалями «Одарённый ребёнок» энциклопедии «Одарённые дети – будущее России» (2016 г.).

- Алина Жолобова - учащаяся вокально-хорового отделении ДМШ №1.

Алина - лауреат многочисленных международных конкурсов и проектов, обладатель четырех дипломов Гран-при. С 2015 года Алина является участником Детского хора России под руководством В. Гергиева. За это время она выступала в составе коллектива в Государственном Кремлевском дворце (г. Москва), на праздновании Дня Республики Чувашии (г. Чебоксары), в концертной программе «Международного детского центра «Артек». В сентябре 2017 года Алина победила в конкурсе солистов и получила Сертификат солиста Детского хора России. Выступала на концерте в Государственном Кремлёвском Дворце в рамках проведения Государственного Совета РФ. За высокие творческие достижения она трижды становилась Лауреатом премии «Юные дарования Псковщины». В 2016 году Алина стала участником энциклопедии «Одаренные дети – будущее России» г. Москва. В 2018 году Алина прошла региональный отборочный этап и стала кандидатом в состав молодежной сборной Псковской области на Семнадцатые молодежные Дельфийские игры России.