Культура

В Пскове прошла встреча с писательницей Вероникой Ткачевой

22 марта в рамках Недели детской Ккниги в Детской библиотеке «ЛиК» прошла творческая встреча «Я ловец историй» с писательницей Вероникой Ткачевой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в начале встречи автор прочитала стихи из своих книг «Приключения на кухне», «Разноцветные стихи». Затем, отвечая на вопросы, Вероника Ткачева рассказала, о том, как она стала писательницей, откуда берет сюжеты для своих произведений и о том, что очень любила учиться, а также поделилась школьными веселыми историями из своей жизни.

В завершении встречи ребята получили подарки и автограф от автора.