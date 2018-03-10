Культура

Лучшие детские театральные коллективы Пскова наградили на фестивале «Псковская весна»

Очередной этап городского конкурса - фестиваля детского художественного творчества «Псковская весна» состоялся сегодня, 22 марта, в Доме детского творчества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, в номинации «Театр» приняли участие 11 театральных коллективов из 6 общеобразовательных учреждений Пскова: Гуманитарного лицея, школы № 2, Псковского педагогического комплекса, школы № 47, лицея № 4 и Дома детского творчества, всего 125 участников.

В конкурсе состязались дети от 7 до 18 лет в трех возрастных категориях. Дипломы первой степени получили коллективы Гуманитарного лицея, школы № 2 и две студии Дома детского творчества. Диплом 2-й степени достался младшей группе театра «Бенефис» Псковского педагогического комплекса. Остальных участников наградили дипломами 3-й степени.

Отметим, фестиваль «Псковская весна» проходит в течение трех месяцев в семи номинациях. В феврале состоялись конкурсы «Слово», «Соло», «Фольклор». В марте, помимо «Театра», будут определены победители в номинации «Творческая мозаика». В апреле школьники выступят в номинациях «Хор» и «Хореография».