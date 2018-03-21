Культура

Российский книжный союз в этом году станет одним из организаторов Международного книжного форума «Русский Запад» в Пскове

В 15-й раз в Псковской области пройдет Международный книжный форум «Русский Запад». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 23 марта сообщила председатель государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева.

Этот форум Жанна Малышева назвала значимым не только для региона, но и для всей страны. «Форум является точкой притяжения для библиотечной среды, научного сообщества, для делового и бизнес-сообщества», - добавила она.

Особенностью этого форума будет то, что одним из организаторов выступит Российский книжный союз.

Жанна Малышева напомнила, что 22 января 2018 года с целью укрепления интереса к чтению, пропаганды достижений отечественной и зарубежной культуры и словесности, а также продвижения книги и чтения в Псковской области между администрацией Псковской области и Российским книжным союзом было подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

В период с 25 января по 25 апреля в Пскове осуществляется размещение социальной рекламы по продвижению книги и чтения на 40 городских сити-форматах, было установлено два рекламных баннера в городе Пскове (на Площади Ленина и на Октябрьском проспекте), два рекламных баннера были установлены в городе Великие Луки (на площади Рокоссовского). Кроме того, были напечатаны и распространены в учреждениях социальной сферы Псковской области афиши формата А4 и А2.

В рамках соглашения Псковской областной универсальной научной библиотеке Российским книжным союзом передан в дар сертификат на 500 экземпляров книг. Книги будут привезены из Москвы к 15 апреля.

В марте состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы при администрации области по продвижению книги и чтения в Псковской области. В ходе заседания был утвержден план мероприятий по реализации Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между администрацией Псковской области и Российским книжным союзом, одобрена программа XV Международного книжного форума «Русский Запад» и обсуждены вопросы по подписанию соглашений в рамках форума.

Жанна Малышева отметила, что врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников очень трепетно относится к реализации плана сотрудничество администрации и Российского книжного союза.

Добавим, форум «Русский Запад» пройдет в Пскове с 17 по 19 апреля.