Культура

Книжный форум «Русский Запад» в этом году пройдет в Пскова на нескольких площадках

Международный книжный форум «Русский Запад» в этом году пройдет на нескольких площадках - на базе Псковской областной научной универсальной библиотеке, в «Простории», в детской библиотеке им. В. Каверина на Сиреневом бульваре, в библиотеке для незрячих и слабовидящих в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 23 марта сообщила генеральный директор областной научной библиотеки Вера Павлова.

Председатель государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева рассказала, аукцион на проведение ремонтных работ в областной библиотеке планируется провести в мае, поэтому 17-19 апреля библиотека сможет принять форум на своих площадках.

Вера Павлова пояснила, что в рамках форума будут работать три секции. В программе пленарное заседание, книжная ярмарка, две выставки, встречи с писателями и, конечно, подведение итогов конкурса «Псковская книга». Директор библиотеки назвала этот конкурс изюминкой этого форума, традицией, которая сохраняется несмотря ни на что.

Большое количество мероприятий будет посвящено детскому чтению. Все они пройдут в библиотеке им. В. Каверина на Сиреневом бульваре.