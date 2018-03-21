Культура

Известная псковичка Оксана Федорова передает в дар библиотекам Псковской области около 1 тысячи детских книг

Известная псковичка Оксана Федорова и ее благотворительный фонд «Спешите делать добро!» передает в дар библиотекам Псковской области около 1 тысячи детских книг. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 23 марта сообщила генеральный директор областной научной библиотеки Вера Павлова.

Книги будут переданы 10 муниципальным библиотекам в Псковской области. В основном это детские издания. Они уже поступили в фонд областной библиотеки.

Добавим, что книги будут переданы в дар библиотекам в рамках Международного книжного форума «Русский Запад», который пройдет в Пскове с 17 по 19 апреля.