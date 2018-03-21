Культура

Купить книги по низким ценам смогут гости форума «Русский Запад»

Купить книги по низким ценам смогут гости форума «Русский Запад». Традиционная книжная ярмарка в рамках форума пройдет с 17 по 19 апреля на базе Псковской областной научной универсальной библиотеки. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 23 марта сообщила заведующая Региональным центром комплектования и каталогизации документов Наталья Дуброва.

«Ярмарка набирает обороты. На сегодня уже заявились порядка 45 книгоиздательских организаций. В ярмарке участвуют как постоянные партнеры форума, так и новые книгоиздательства», - пояснила она, добавив, что в последнее время отмечается увеличение числа детской литературы.

Важным, отметила Наталья Дуброва, является сохранение на ярмарке лояльности ценовой политики - цены будут ниже, чем в книжных магазинах и интернет-магазинах. Кроме того, на ярмарке можно будет найти книги, которых еще нет в продаже на книжных полках.

Добавим, форум «Русский Запад» пройдет с 17 по 19 апреля в Пскове в 15-й раз.