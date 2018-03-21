Культура

Во всемирный день театра псковичей приглашают на спектакль в областную библиотеку

27 марта, во Всемирный день театра, в 13.00 псковичей и гостей города приглашают в актовый зал областной библиотеки (ул. Профсоюзная, д.2) на спектакль «Окраина».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной библиотеки, спектакль поставлен Новоржевским народным театром по одноименной пьесе Игоря Васильева еще весной 2017 года. За год деревенская комедия с яркими актерскими образами успела не раз порадовать родной город, его окрестности и ближайшие районы, завоевать диплом I степени в XIII Открытом Областном Фестивале любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты» (г. Пушкинские Горы), принять участие в Дне любительского театра «Своя игра» (г. Псков), а также стать частью проекта – социальная программа «В гости к Пушкину!». «И всюду спектакль был встречен тепло и весело, оно и ясно, ведь, несмотря на сельский колорит, присущий каждой сцене, каждому слову, речь в спектакле идет о вещах, которые понятны любому зрителю, независимо от места проживания и возраста», - отметили в библиотеке.

»На просторах нашей необъятной родины ютятся тут и там почти заброшенные деревеньки, где даже время замедляет свой ход. В одном из таких мест и доживают «окраину» своих дней герои спектакля... Доживают?! Вот уж дудки!!! Как говорит одна из героинь: «Живут полной грудью!». Любят, ревнуют, скандалят и мирятся, мечтают! Вот только всё равно чего-то не хватает им для звенящего чувства счастья... может веры в то, что ты кому-то нужен, что ты не брошен и не забыт. Ну, как известно, надежда живучая «барышня», и иногда судьба преподносит нам удивительные подарки…» - говорится в анонсе к спектаклю.

Вход свободный.