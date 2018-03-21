Культура

Фестиваль детского творчества «Юные таланты 21 века» завершился в Великолукском районе

21 марта в Булынинском Доме культуры состоялся заключительный концерт районного фестиваля детского творчества «Юные таланты 21 века». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великолукского района, юных артистов приветствовал глава Великолукского района Сергей Петров. «Вы действительно талантливые дети и этот концерт станет еще одной важной ступенью в вашем творческом развитии. Надеюсь, что в ближайшем будущем юные «звездочки» из нашего района примут участие и во всероссийских конкурсах.», - отметил в своем выступлении Сергей Александрович.

Фестиваль доказал: одаренных девчонок и мальчишек в районе много. Массу приятных впечатлений и эмоций подарили зрителям талантливые солисты: Леонид Титов, Стефания Принзюк, Дарья Лысак, Ксения Строгова, Анастасия Игнатович, Екатерина Гудкова, Диана Лосманова, Ульяна Спиридонова. К слову сказать, Ксения Строгова отлично дебютировала в роли ведущей концерта.

Поразили своим творчеством и хореографические коллективы: «Малинки», «Забава», «Селяночка», «Детство» и «Родничок».

Участник номинации «Художественное слово» Максим Гоневич очень трогательно прочитал стихотворение Агнии Барто. С восторгом принимали зрители выступления вокальных групп: «Карамельки», «Серебряный дождь» и «Забава». Никого не оставила равнодушным игра на пианино Карины Пивоваровой, которая в прошлом году стала Лауреатом фестиваля в номинации «Художественное слово».

Фестиваль проходил при финансовой поддержке администрации Великолукского района и каждый участник концерта получил диплом и денежное поощрение.