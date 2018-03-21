Культура

В Великих Луках чествовали работников культуры

В Великолукском драмтеатре сегодня, 23 марта, состоялась торжественная встреча, посвященная Дню работника культуры.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, представителей великолукского культурного сообщества с их профессиональным праздником поздравил исполняющий обязанности главы города Сергей Гусев.

Он отметил, что все присутствующие в зале творческие люди своим благородным трудом делают нашу жизнь ярче, красивее и интереснее. Именно специалисты, работающие в учреждениях культуры, помогают формировать мировоззрение молодого поколения и способствуют укреплению духовно-нравственных слоев общества.

В этот день за вклад в развитие сферы культуры города Великие Луки сотрудникам домов культуры, музыкальных и художественных школ, библиотек и музеев были вручены Почетные грамоты управления культуры администрации области и администрации города Великие Луки, благодарности комитета культуры. Городские творческие коллективы и солисты подготовили концерт, ведь даже в свой профессиональный праздник работники культуры считают, что их самое главное предназначение – создавать хорошее настроение окружающим.