Культура

Региональный этап всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки-2018» пройдет в Пскове 27 марта

27 марта в 11.00 состоится региональный этап всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки-2018», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В конкурсе примут участие дети государственных гражданских служащих и дети сотрудников правоохранительных и иных государственных органов субъекта Российской Федерации.

Фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» проводится по трем номинациям: вокал, хореография и исполнительское мастерство. Конкурсанты выступают в двух возрастных группах: 7-12 лет (1 группа) и 13 - 18 лет (2 группа).

Как сообщили в оргкомитете регионального этапа фестиваля-конкурса, в этом году участвовать в «Хрустальных звездочках» будут более 35 солистов и коллективов.

По итогам выступлений определятся победители первого этапа конкурса, которые в дальнейшем представят наш регион на федеральном уровне Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки-2018» в Москве.

Согласно сложившейся традиции региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» пройдет в концертном зале детской музыкальной школе №2 имени М. П. Мусоргского.