Культура

Всероссийская конференция «Музей и дети» завершает работу в «Михайловском»

Сегодня в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершает работу Всероссийская научно-практическая конференция «Музей и дети», организаторами которой являются автономная некоммерческая организация «Пушкинский образовательный центр», собственно заповедник «Михайловское» и Псковский государственный университет.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в программе форума были предусмотрены торжественное его открытие, большое пленарное заседание, в ходе которого прозвучало без малого двадцать докладов и сообщений, подготовленных детьми и взрослыми, а также подведение итогов. Кроме того, участники детского слёта - а это школьники и их наставники из Калмыкии, Татарстана, Тульской области, Пскова и Москвы - уже возложили цветы к могиле Пушкина в Святогорском монастыре и побывали на экскурсии в музее-усадьбе «Михайловское».

Сегодня в экскурсионной программе, подготовленной для участников Всероссийской научно-практической конференции «Музей и дети» - прогулки по Петровскому и Тригорскому.

Фото информационной службы музея-заповедника «Михайловское».