Культура

Выставка Виидо Поликарпуса открывается завтра в Музее истории города Печоры

26 марта в Музее истории города Печоры состоится открытие выставки художественных работ Виидо Поликарпуса, сообщили Псковской Ленте Новостей в Изборском музее-заповеднике.

В. Поликарпус родился в Любеке (Германия) в немецком лагере для беженцев в 1946 г. Профессиональное художественное образование он получил в США, куда семья иммигрировала в 1951 году. С 1995 г. живет в Эстонии. В последние годы занимается журналистикой, много рисует, сочиняет музыку.

На выставке представлены лирические пейзажи. Их общий колорит неяркий, сдержанный, с тонкостью передает ощущение состояния природы в различное время года.

Открытие выставки состоится в 12.00 26 марта по адресу: ул. Международная, 6. Информация по тел.: 8 (81148) 2-30-77.