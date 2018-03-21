Культура

Первый зампредседателя Госкомитета по культуре Анна Бударина приняла участие в Северном культурном форуме

Первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Анна Бударина приняла участие в Северном культурном форуме, который проходил 22–23 марта в Сыктывкаре (Республика Коми). Форум собрал более 250 деятелей культуры и экспертов со всего Европейского Севера России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Открылся форум пленарным заседанием. Во время заседания участников приветствовали первый заместитель министра культуры Российской Федерации Владимир Аристархов, глава Республики Коми Сергей Гапликов и министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов. Церемония открытия состоялась на площадке Академического театра драмы им. В. Савина. В пленарном заседании также приняли участие представители органов власти Республики Карелия, Новгородской, Псковской, Вологодской, Калининградской областей.

В первый день форума также состоялось окружное совещание «Детские школы искусств (ДШИ) на современном этапе» под председательством первого заместителя Министра культуры РФ и Владимира Аристархова. На совещании рассматривались вопросы деятельности детских школ искусств на современном этапе, реализации пилотного проекта по переводу ДШИ с муниципального уровня на уровень субъектов РФ.

Анна Бударина на совещании отметила, что в Псковской области одним из приоритетных направлений в сфере культуры является развитие художественного образования, детских школ искусств, выявление и поддержка одаренных детей. «Реализация пилотного проекта, одной из площадок которого определена Республика Коми, позволит апробировать механизмы передачи и финансирования ДШИ на региональном уровне», - сказала Анна Бударина.

В рамках форума первый заместитель председателя Госкомитета посетила Финно-угорский этнопарк, который, по данным аналитического агентства Турстат, занимает третье место в топ-10 лучших этнопарков России.